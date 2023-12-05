Головин раскритиковал разработчиков Dota 2

Полузащитник «Монако» Александр Головин выразил недовольство разработчиками из Valve за отношение к игровым обновлениям в Dota 2.

«В Dota 2 обновление классное, молодцы. Все молодцы, придурки. Одни сделали Counter-Strike 2, другие – Dota 2 обновить не могут. Уже просто рыгать хочется от того, что в Dota 2 происходит. Вот и всe», – сказал Головин в рамках Twitch-трансляции.