Головин раскритиковал разработчиков Dota 2

Полузащитник «Монако» Александр Головин выразил недовольство разработчиками из Valve за отношение к игровым обновлениям в Dota 2.
«В Dota 2 обновление классное, молодцы. Все молодцы, придурки. Одни сделали Counter-Strike 2, другие – Dota 2 обновить не могут. Уже просто рыгать хочется от того, что в Dota 2 происходит. Вот и всe», – сказал Головин в рамках Twitch-трансляции.
- 21 ноября для Dota 2 выпустили патч 7.34e, где Valve изменила баланс многих персонажей и предметов.
- Головин в нынешнем сезоне провел 13 матчей в Лиге 1, в которых забил 5 голов и отдал 2 передачи.
Источник: Metaratings.ru