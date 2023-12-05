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    Головин раскритиковал разработчиков Dota 2

    Полузащитник «Монако» Александр Головин выразил недовольство разработчиками из Valve за отношение к игровым обновлениям в Dota 2.

    «В Dota 2 обновление классное, молодцы. Все молодцы, придурки. Одни сделали Counter-Strike 2, другие – Dota 2 обновить не могут. Уже просто рыгать хочется от того, что в Dota 2 происходит. Вот и всe», – сказал Головин в рамках Twitch-трансляции.

    • 21 ноября для Dota 2 выпустили патч 7.34e, где Valve изменила баланс многих персонажей и предметов.
    • Головин в нынешнем сезоне провел 13 матчей в Лиге 1, в которых забил 5 голов и отдал 2 передачи.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 10:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6722

      Питерский князь 56 минут назад

      Уже лет 10 не играю в эту хрень.
      Головин в развитии остановился. Книжки бы почитал. Всю тормазуху нашего общества хавает.
      :)))

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      Рейтинг: +1799

      Дубина 3 часа назад

      Игроман)))

      0
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