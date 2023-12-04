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    «Манчестер Сити» грозят санкции из-за поведения Холанда

    Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения «Манчестер Сити».

    Клуб обвинили в неспособности контролировать игроков в матче 14-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (3:3).

    В частности, Эрлинг Холанд накричал на судью Саймона Хупера в концовке игры.

    • На 94-й минуте Эмерсон сфолил на Холанде.
    • Арбитр сначала не остановил игру, но через несколько секунд дал свисток, помешав Джеку Грилишу выйти один на один с вратарем «Тоттенхэма».
    • Холанд был в ярости от решения рефери – за споры он получил желтую карточку.

    Фото: IMAGO / Global Look Press

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    Источник: The Guardian

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    04.12.2023 23:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6920

      fakeid 12 минут назад

      кто видел игру - у того вопросов не возникнет. холанду въехали по ноге, но он тут же вскочил и побежал с мячом дальше, при этом мудак-судья рукой показал, что можно продолжать игру, типа раз мяч у вас остался. после чего холанд выдаёт длинный точный пас на грилиша, выход 1-на-1 — и тут этот дезеув в судейской форме понимает, что его ставка сейчас проиграет и поэтому резко свистит и назначает штрафной.

      но ведь, падла, сам 5 сек назад показал, что можно продолжать игру. ведь если арбитр после стычки вытягивает руки перед собой и не свистя бежит дальше - это во всём мире понимают однозначно, что фол был, он видел, но играть можно, раз мяч сохранили. но как запахло жаренным - там сразу давай свистеть. редкостная гнида.

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      Рейтинг: +2849

      serglider 1 час назад

      Типа, ладно в РПЛ судьи чудят, а вот у них, в АПЛ, посмотрите какая хрень творится и... ничего! Дали только желтую и де надо еще пропесочить норвежца на собрании коллектива МС)))

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