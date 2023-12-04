«Манчестер Сити» грозят санкции из-за поведения Холанда

кто видел игру - у того вопросов не возникнет. холанду въехали по ноге, но он тут же вскочил и побежал с мячом дальше, при этом мудак-судья рукой показал, что можно продолжать игру, типа раз мяч у вас остался. после чего холанд выдаёт длинный точный пас на грилиша, выход 1-на-1 — и тут этот дезеув в судейской форме понимает, что его ставка сейчас проиграет и поэтому резко свистит и назначает штрафной.
но ведь, падла, сам 5 сек назад показал, что можно продолжать игру. ведь если арбитр после стычки вытягивает руки перед собой и не свистя бежит дальше - это во всём мире понимают однозначно, что фол был, он видел, но играть можно, раз мяч сохранили. но как запахло жаренным - там сразу давай свистеть. редкостная гнида.
Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения «Манчестер Сити».
Клуб обвинили в неспособности контролировать игроков в матче 14-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (3:3).
В частности, Эрлинг Холанд накричал на судью Саймона Хупера в концовке игры.
- На 94-й минуте Эмерсон сфолил на Холанде.
- Арбитр сначала не остановил игру, но через несколько секунд дал свисток, помешав Джеку Грилишу выйти один на один с вратарем «Тоттенхэма».
- Холанд был в ярости от решения рефери – за споры он получил желтую карточку.
Фото: IMAGO / Global Look Press