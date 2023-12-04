«Манчестер Сити» грозят санкции из-за поведения Холанда

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения «Манчестер Сити».

Клуб обвинили в неспособности контролировать игроков в матче 14-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (3:3).

В частности, Эрлинг Холанд накричал на судью Саймона Хупера в концовке игры.

На 94-й минуте Эмерсон сфолил на Холанде.

Арбитр сначала не остановил игру, но через несколько секунд дал свисток, помешав Джеку Грилишу выйти один на один с вратарем «Тоттенхэма».

Холанд был в ярости от решения рефери – за споры он получил желтую карточку.

Фото: IMAGO / Global Look Press

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