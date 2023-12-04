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    • Карпин: «На разминке игроки отпрыгивали от трактора, а во время матча по полю бегали люди с лопатами – очень стыдно»

    Карпин: «На разминке игроки отпрыгивали от трактора, а во время матча по полю бегали люди с лопатами – очень стыдно»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин продолжает негодовать из-за условий проведения матча 17-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

    – В СМИ прошла информация, что «Ростову» при составлении календаря было предложено обменяться с ЦСКА кругами: в конце сентября сыграть в Москве при нормальной погоде, а в декабре уже в Ростове. Но «Ростов» отказался, так как запланировал реновацию футбольного поля «Ростов-Арены». Так ли это? И если да, то нельзя было согласиться и перенести реновацию на неделю-вторую?

    – Как сказали наши агрономы, дальше тянуть было нельзя: в декабре было бы поздно, они не успели бы подготовить газон ко второй части чемпионата.

    Я бы акцентировал внимание, что в Москве можно играть и в декабре. В субботу, к примеру, мы тренировались в столице на стадионе «Октябрь» при минус 7 градусах и поле было в нормальном состоянии – мяч катился.

    Подозреваю, что и в понедельник тоже можно было сыграть при минус 6-7 градусах. Но произошел форс-мажор, в конкретный воскресный день, с 11:00 до 19:00. Этот катаклизм мог бы случиться и в Ростове или в любом другом городе России. Или даже не в России, как он случился в Германии в эти выходные, когда в Мюнхене из-за снегопада отменили матч «Баварии» с «Унионом».

    Спрашивается, кому нужен был такой футбол, когда на разминке игроки отпрыгивали от трактора? Не говоря уже о том, что во время матча, когда мяч был в игре, по полю бегали люди с лопатами. Кому такая картинка была нужна?

    Мне, глядя на это, было очень стыдно. Зачем надо было играть в футбол, когда Даниил Уткин в перерыве в интервью говорил, что из-за летящего в глаза снега он ничего не видел? И не надо говорить про то, что раз в такую же погоду проводился матч в Калининграде, значит ничего страшного в этом нет.

    Давайте тогда всегда играть в такую погоду. Разрушим стадионы и изуродуем все поля – можно же и так играть? В футбол можно и на песке играть, но это уже другой вид спорта.

    – После матчей минувшего тура вновь стала актуальна тема с возвращением к системе «весна-осень». Интересно ваше мнение на эту тему.

    – Просто поменять местами круги? Весной провести первый, а осенью второй, включая матчи летом? Нужно говорить о датах проведения турнира, какая будет пауза между чемпионатами и тд и тп. Вопросов и деталей много.

    А если уж говорить о вчерашнем матче, то такой снегопад мог случиться и 20 ноября. Или это невозможно? Представьте себе, что в эту дату проводился бы решающий 30-й тур. Что тогда делать?

    Поэтому перед тем, как что-то решать, нужно все тщательно взвесить и проанализировать. И еще раз повторяю – 2 и 4 декабря в Москве можно было играть. Я так думаю.

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    Источник: Sport24

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    04.12.2023 21:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36994

      VVM1964 2 часа назад

      "– Просто поменять местами круги? Весной провести первый, а осенью второй, включая матчи летом? Нужно говорить о датах проведения турнира, какая будет пауза между чемпионатами и тд и тп. Вопросов и деталей много." - именно это я и пытаюсь тут многим объяснить !!! ((( ГЛАВНЫЙ ВОПРОС В ДАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА !!!

      0
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      Рейтинг: +12722

      BRO_football 2 часа назад

      Судья, конечно, клоун. Регламент РПЛ допускает вот такое, что во время матча чистили снег на поле? Насколько помню, если на поле посторонние люди, то матч должен быть остановлен, а посторонние должны покинуть поле.
      И надо возвращаться на систему весна-осень и больше матчей играть летом!
      При нынешней системе летом, когда хорошая погода, в РПЛ около 6 недель без матчей! Зато есть 2 тура в декабре и 2 в конце ноября, когда с большой вероятностью может выпасть снег и играть в футбол становится невозможно! Ну дибилизм же!
      Можно всё оставить как есть, но футбольные чинуши не должны бояться брать на себя ответственность и переносить матчи на другие даты!

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      Рейтинг: +846

      Rodina47 3 часа назад

      Карпин прав!

      2
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      Рейтинг: +2474

      shurik45 3 часа назад

      Такие матчи нужно переносить ,могли и сегодня сыграть .

      2
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      Рейтинг: +69477

      portero 3 часа назад

      Посторонние люди на футболе, судила должен остановить игру!!!!
      Вот и все доводы мудаков в ноль....о том что играть надо было....

      2
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      Рейтинг: +714

      TIMOTHY 4 часа назад

      Держись Карпин,мы с тобой

      4
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      Рейтинг: +714

      TIMOTHY 4 часа назад

      Ты прав Валера на все сто! Но у нас чинушы ссыкуны,и решение принять не могут на отмену или перенос! Пока согласуют,то да сё,найдут крайнего...а вдруг чё не так и с кресла тю тю..кресло то хлебное!)

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