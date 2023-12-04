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  • Карпин: «На разминке игроки отпрыгивали от трактора, а во время матча по полю бегали люди с лопатами – очень стыдно»

Карпин: «На разминке игроки отпрыгивали от трактора, а во время матча по полю бегали люди с лопатами – очень стыдно»

4 декабря 2023, 21:53
6

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин продолжает негодовать из-за условий проведения матча 17-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

– В СМИ прошла информация, что «Ростову» при составлении календаря было предложено обменяться с ЦСКА кругами: в конце сентября сыграть в Москве при нормальной погоде, а в декабре уже в Ростове. Но «Ростов» отказался, так как запланировал реновацию футбольного поля «Ростов-Арены». Так ли это? И если да, то нельзя было согласиться и перенести реновацию на неделю-вторую?

– Как сказали наши агрономы, дальше тянуть было нельзя: в декабре было бы поздно, они не успели бы подготовить газон ко второй части чемпионата.

Я бы акцентировал внимание, что в Москве можно играть и в декабре. В субботу, к примеру, мы тренировались в столице на стадионе «Октябрь» при минус 7 градусах и поле было в нормальном состоянии – мяч катился.

Подозреваю, что и в понедельник тоже можно было сыграть при минус 6-7 градусах. Но произошел форс-мажор, в конкретный воскресный день, с 11:00 до 19:00. Этот катаклизм мог бы случиться и в Ростове или в любом другом городе России. Или даже не в России, как он случился в Германии в эти выходные, когда в Мюнхене из-за снегопада отменили матч «Баварии» с «Унионом».

Спрашивается, кому нужен был такой футбол, когда на разминке игроки отпрыгивали от трактора? Не говоря уже о том, что во время матча, когда мяч был в игре, по полю бегали люди с лопатами. Кому такая картинка была нужна?

Мне, глядя на это, было очень стыдно. Зачем надо было играть в футбол, когда Даниил Уткин в перерыве в интервью говорил, что из-за летящего в глаза снега он ничего не видел? И не надо говорить про то, что раз в такую же погоду проводился матч в Калининграде, значит ничего страшного в этом нет.

Давайте тогда всегда играть в такую погоду. Разрушим стадионы и изуродуем все поля – можно же и так играть? В футбол можно и на песке играть, но это уже другой вид спорта.

– После матчей минувшего тура вновь стала актуальна тема с возвращением к системе «весна-осень». Интересно ваше мнение на эту тему.

– Просто поменять местами круги? Весной провести первый, а осенью второй, включая матчи летом? Нужно говорить о датах проведения турнира, какая будет пауза между чемпионатами и тд и тп. Вопросов и деталей много.

А если уж говорить о вчерашнем матче, то такой снегопад мог случиться и 20 ноября. Или это невозможно? Представьте себе, что в эту дату проводился бы решающий 30-й тур. Что тогда делать?

Поэтому перед тем, как что-то решать, нужно все тщательно взвесить и проанализировать. И еще раз повторяю – 2 и 4 декабря в Москве можно было играть. Я так думаю.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Карпин Валерий
Комментарии (6)
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portero
1701718060
Посторонние люди на футболе, судила должен остановить игру!!!! Вот и все доводы мудаков в ноль....о том что играть надо было....
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shurik45
1701718928
Такие матчи нужно переносить ,могли и сегодня сыграть .
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Sergey9999
1701721243
Карпин прав!
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BRO_football
1701721486
Судья, конечно, клоун. Регламент РПЛ допускает вот такое, что во время матча чистили снег на поле? Насколько помню, если на поле посторонние люди, то матч должен быть остановлен, а посторонние должны покинуть поле. И надо возвращаться на систему весна-осень и больше матчей играть летом! При нынешней системе летом, когда хорошая погода, в РПЛ около 6 недель без матчей! Зато есть 2 тура в декабре и 2 в конце ноября, когда с большой вероятностью может выпасть снег и играть в футбол становится невозможно! Ну дибилизм же! Можно всё оставить как есть, но футбольные чинуши не должны бояться брать на себя ответственность и переносить матчи на другие даты!
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VVM1964
1701722162
"– Просто поменять местами круги? Весной провести первый, а осенью второй, включая матчи летом? Нужно говорить о датах проведения турнира, какая будет пауза между чемпионатами и тд и тп. Вопросов и деталей много." - именно это я и пытаюсь тут многим объяснить !!! ((( ГЛАВНЫЙ ВОПРОС В ДАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА !!!
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моэм
1701754662
А люди с лопатами случайно не чиновники ли были ?.....а ведь им , инициаторам игр в декабре там самое место....в России есть два места работы , где мозгами не пользуются , это работа там где бери больше - кидай дальше и работа в кабинете чиновника ....а расхлёбывает народ .
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