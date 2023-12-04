Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» – «Рубин», 17 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 декабря 2023, в 19:30 по московскому времени.
Предполагаемые стартовые составы на матч:
«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Лаксальт, Бальбуэна, Скопинцев, Фомин, Карраскаль, Нгамале, Чавес, Бителло, Тюкавин.
Главный тренер: Марцел Личка
«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.
Главный тренер: Рашид Рахимов
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Динамо» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч!Премьер».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: Спортбокс