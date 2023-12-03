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  • Стало известно возможное наказание для Абаскаля за толчок в спину игрока «Ахмата»

Стало известно возможное наказание для Абаскаля за толчок в спину игрока «Ахмата»

3 декабря 2023, 20:16
7

Главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля могут дисквалифицировать на шесть матчей. Об этом сообщил бывший арбитр Игорь Федотов.

Испанский специалист толкнул в спину полузащитника «Ахмата» Бернарда Беришу в матче 17-го тура РПЛ, за что получил красную карточку.

«Это прямое воздействие на участника матча, прямая красная, и дисквалификация тут грозит Абаскалю до шести матчей – это прямое физическое воздействие на соперника.

То, что Бериша побежал к трибунам, что это провокация, – это желтая карточка», – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Абаскаль Гильермо
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1701624265
Кроме жёлтой его ещё бутылкой наказали.
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DVOK68
1701625660
Домой иди
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Sky Spartak
1701627532
К Трибунам побежал прямой ногой в Абаскаля !!!! Дисква на пару матчей за это !!!!
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oyabun
1701627603
А в игре когда футболисты толкают друг друга - это не прямое физическое воздействие? И что, за каждый такой толчок их удаляют на 6 матчей? Странные выводы. К тому же Бериша сам намеренно спровоцировал тренера. По справедливости его тоже надо было удалять.
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СпартакВВ
1701782029
Вообще не понятно, как в нашем чемпионате оказался игрок страны, которая даже не признана у нас а стране и ней не установлены дипломатические отношения! По сути он находится у нас на нелегальном положении. К тому к нему были применены силы, когда он находился вне поля и проявлял угрожающие для окружающих действия!!! Григорьянцу наплевать на угрожающие здоровью действия этого игрока! Юристы Спартака должны разобраться в ситуации и подать заявление в уголовный суд!
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