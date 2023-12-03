Стало известно возможное наказание для Абаскаля за толчок в спину игрока «Ахмата»

Главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля могут дисквалифицировать на шесть матчей. Об этом сообщил бывший арбитр Игорь Федотов.

Испанский специалист толкнул в спину полузащитника «Ахмата» Бернарда Беришу в матче 17-го тура РПЛ, за что получил красную карточку.

«Это прямое воздействие на участника матча, прямая красная, и дисквалификация тут грозит Абаскалю до шести матчей – это прямое физическое воздействие на соперника.

То, что Бериша побежал к трибунам, что это провокация, – это желтая карточка», – сказал Федотов.