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    • Дзюба высказал претензии журналистам после матча с «Зенитом»

    Дзюба высказал претензии журналистам после матча с «Зенитом»

    Форвард «Локомотива» Артем Дзюба после матча с «Зенитом» (3:1) объяснил, почему не общается с журналистами. Нападающий устроил бойкот СМИ.

    – Как отменить ваш бойкот на общение с журналистами?

    – Научиться задавать профессиональные вопросы.

    – Давайте поговорим про футбол.

    – Пока вы не начнете уважать нас, мы не будем уважать вас.

    – Исключительно про футбол.

    – Каждый раз так начинается, а потом какой-нибудь вброс. Сейчас пойду на ЛокоТВ, спокойно поговорю. А вам всего самого наилучшего! Я же вас не трогаю и вы меня не трогайте. Всем мира и добра! Видите, я же добрый, позитивный.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.12.2023 19:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +38

      Vladimir-Shelepnev-google 1 час назад

      Вчера смотрел на Матч ТВ, после футбола. У них одна проблема, это Спартак. Центральные матчи тура, вскользь, ну как же народная команда с психом тренером и ещё Быстров, ведущий специалист, уже круче Генича.

      0
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      Рейтинг: +347

      WILDLING_HRUNDEL 11 часов назад

      Молодец , этих писателей воспитывать надо)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25422

      DOCTOR PENALTY 14 часов назад

      Видимо у Роналду выдержке научился, Криш вчера гномированым воздушные поцелуи рассылал когда они орали "месси-месси".

      0
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