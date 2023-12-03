Дзюба высказал претензии журналистам после матча с «Зенитом»

Вчера смотрел на Матч ТВ, после футбола. У них одна проблема, это Спартак. Центральные матчи тура, вскользь, ну как же народная команда с психом тренером и ещё Быстров, ведущий специалист, уже круче Генича.
Форвард «Локомотива» Артем Дзюба после матча с «Зенитом» (3:1) объяснил, почему не общается с журналистами. Нападающий устроил бойкот СМИ.
– Как отменить ваш бойкот на общение с журналистами?
– Научиться задавать профессиональные вопросы.
– Давайте поговорим про футбол.
– Пока вы не начнете уважать нас, мы не будем уважать вас.
– Исключительно про футбол.
– Каждый раз так начинается, а потом какой-нибудь вброс. Сейчас пойду на ЛокоТВ, спокойно поговорю. А вам всего самого наилучшего! Я же вас не трогаю и вы меня не трогайте. Всем мира и добра! Видите, я же добрый, позитивный.