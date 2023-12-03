Дзюба высказал претензии журналистам после матча с «Зенитом»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба после матча с «Зенитом» (3:1) объяснил, почему не общается с журналистами. Нападающий устроил бойкот СМИ.

– Как отменить ваш бойкот на общение с журналистами?

– Научиться задавать профессиональные вопросы.

– Давайте поговорим про футбол.

– Пока вы не начнете уважать нас, мы не будем уважать вас.

– Исключительно про футбол.

– Каждый раз так начинается, а потом какой-нибудь вброс. Сейчас пойду на ЛокоТВ, спокойно поговорю. А вам всего самого наилучшего! Я же вас не трогаю и вы меня не трогайте. Всем мира и добра! Видите, я же добрый, позитивный.

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