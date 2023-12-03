АПЛ. «Ливерпуль» победил «Фулхэм» (4:3), уступая в счете до 87-й минуты; «Челси» обыграл «Брайтон» (3:2)

Закончились два матча 14-го тура АПЛ.

«Ливерпуль» вырвал победу над «Фулхэмом» (4:3), а «Челси» в меньшинстве обыграл «Брайтон» (3:2).

Англия. АПЛ. 14-й тур

Ливерпуль – Фулхэм – 4:3 (2:2)

Голы: 1:0 – Александер-Арнольд, 20; 1:1 – Уилсон, 24; 2:1 – Мак Аллистер, 38; 2:2 – Тете, 45+3; 2:3 – Рид, 80; 3:3 – Эндо, 87; 4:3 – Александер-Арнольд, 88.

Челси – Брайтон – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Фернандес, 17; 2:0 – Колуилл, 21; 2:1 – Буонанотте, 43; 3:1 – Фернандес, 65; 3:2 – Педро, 90+2.

Удаления: Галлахер, 45 – нет.

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