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  • ⚡ РПЛ. «Зенит» проиграл «Локомотиву» (1:3) и потерял лидерство

⚡ РПЛ. «Зенит» проиграл «Локомотиву» (1:3) и потерял лидерство

3 декабря 2023, 18:56
97

«Локомотив» победил «Зенит» в матче 17-го тура РПЛ – 3:1.

Голы в составе победителей забили Максим Глушенков и Наир Тикнизян. У петербуржцев единственный мяч забил Матео Кассьерра, Михаил Кержаков отметился автоголом.

«Зенит» занимает второе место в таблице (33 очка), отставая от «Краснодара» на два очка. «Локо» набрал 28 очков и поднялся на шестую строчку.

Россия. РПЛ. 17-й тур

Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 3:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кержаков, 8 (в свои ворота); 1:1 – Кассьера, 41; 2:1 – Глушенков, 59; 3:1 – Тикнизян, 88.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (97)
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Дубина
1701619040
С победой Локо! Как говорится на классе. Стыдно за блекло-помойных всем и всегда. Страна ликует.
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nik55
1701619093
надрали помойку
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Черкизовский Кот
1701619179
Нам такой чемпион не нужен! Поэтому мы его снова обыграли!
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ziborock
1701619265
Сегодня рыбный день, хвосты обрубаем! Страна без б.о.м.ж.ей!
Ответить
ESC-Russia-google
1701619348
Изящно Локомотив поставил раком газпромовскую вонь во второй раз подряд! А как надрывались то болельщики газпромовской вони после поражения Краснодара в прошлом туре! Бумеранг вернулся! С победой, Локомотив!
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CSKA57
1701619619
Как у нас "любят" Зенит! Радуются любой его осечке.
Ответить
фанат джигурды
1701619646
Как там статистика клуба из С-Пб против Московских команд??? Раньше очень часто печатали.
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Эном айс
1701620171
Можно на Мишаню попенять ,можно Пиняева за.га.н.дошить за откровенное ублюдство на красную карточку... Но третий гол Локо..(Это сказка. Так что принимается.Соснули.
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Антибиотик
1701621457
То же мне новость) Ну, отымели мы какой-то Зенит два раза за сезон, чо удивляться то? Не Крылья ж Советов))
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slavа0508
1701622202
С победой паровозов . переехали голубых ....
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