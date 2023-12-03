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    • ⚡ РПЛ. «Зенит» проиграл «Локомотиву» (1:3) и потерял лидерство

    ⚡ РПЛ. «Зенит» проиграл «Локомотиву» (1:3) и потерял лидерство

    «Локомотив» победил «Зенит» в матче 17-го тура РПЛ – 3:1.

    Голы в составе победителей забили Максим Глушенков и Наир Тикнизян. У петербуржцев единственный мяч забил Матео Кассьерра, Михаил Кержаков отметился автоголом.

    «Зенит» занимает второе место в таблице (33 очка), отставая от «Краснодара» на два очка. «Локо» набрал 28 очков и поднялся на шестую строчку.

    Россия. РПЛ. 17-й тур

    Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 3:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Кержаков, 8 (в свои ворота); 1:1 – Кассьера, 41; 2:1 – Глушенков, 59; 3:1 – Тикнизян, 88.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.12.2023 18:56
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    Комментарии107
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      Рейтинг: +1194

      FCSpartakM 10 часов назад

      футбольная столица в очередной раз слила москвичам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69461

      portero 12 часов назад

      Замечательный день, опять лидеры Бычки!!!!
      Спартак тоже влетел, прекрасно...
      Рубину завтра терпения и фарта!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +306

      Shamil79 13 часов назад

      в такую походу хорошо отлаженная машина сломалась на заснеженном поле....а у них стадион крытый....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      СПбМерлин 13 часов назад

      Не знаю, зачем здесь ругаться между собой. Локо выиграл по делу - молодцы! А Зенит - как всегда, играет тогда, когда хочет. Когда не хочет - не играет. Это называется "профессионалы".

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7579

      sochi-2013 > СПбМерлин 12 часов назад

      Вообще-то это называется раздолбаи.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7579

      sochi-2013 13 часов назад

      Читаю комментарии и понимаю, что 95% отпИсавшихся здесь, не имеют понятие не только о футболе, но и вообще о спорте вообще. Печально.

      1
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      Рейтинг: +1238

      Цугундeр > sochi-2013 13 часов назад

      Допёр наконец-то ? ) Тут никто (практически )не знает ни про "австрийский бетон" ,ни про "волжскую зацепку" .. Не помнит про систему «дубль-вэ эм» , или тотальный футбол. Зато здесь суетно и весело для кого-то. ) Шуруй на Чемп. Там народ посерьёзней. Правда выгонят быстро с твоими не шпатлёванными претензиями ко всем и ко всему.

      4
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      Рейтинг: +69461

      portero > sochi-2013 12 часов назад

      Ехай на имеритинку может своих болельщиков найдешь у стадиона....
      Ну а если нету мочи, не поможет город Сочи!!!!

      1
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      Рейтинг: +7579

      sochi-2013 > portero 12 часов назад

      Не, там только кубанчары семками торгуют.

      0
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      Рейтинг: +92

      DoctorWatson 14 часов назад

      Щас вы свинотки соснете у 15 места, потом свои свиные ****** откроете))))))))))

      5
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      Рейтинг: +92

      DoctorWatson > DoctorWatson 13 часов назад

      Я же говорил, выползайте твари свинотыные)))))))))) ГДЕ ВЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ, а сосете у ахматика с 15 места? Ну ничего, скоро догоните

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19646

      paracetamol 14 часов назад

      С Семаком чем дальше, тем хуже. Игроки не мотивированы, тупо получают нехилую зарплату , и считают что всех хорошо, как прекрасная маркиза! А тренер ничего сделать и дато нового не может, потому как физрук!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4357

      raritet 14 часов назад

      На мой взгляд, большая ошибка Богданыча. По такому полю нужно было выставлять россиян. Бразильцы не могут играть по холоду. Насколько помню , в еврокубках всегда была надежда именно на погодные условия, которые всегда были плюсом для наших игроков. Да и Кержак накосячил. Понятное дело

      4
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      Рейтинг: +5963

      ПалкоВводецъ (returned) 14 часов назад

      Знатно по щам отхватили, не без помощи Мишаньки. В который раз пока Зениту не забьют, не начинают играть. А сегодня и после забитого никто не собирался напрягаться. Минут только десять подзажали проводниц и всё. Позорная игра Зенита. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +1472

      Krics 14 часов назад

      Глушенков сделал матч,с победой Локомотив, спокойно на классе,ихмо.

      3
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