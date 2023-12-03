⚡ РПЛ. «Зенит» проиграл «Локомотиву» (1:3) и потерял лидерство

«Локомотив» победил «Зенит» в матче 17-го тура РПЛ – 3:1.

Голы в составе победителей забили Максим Глушенков и Наир Тикнизян. У петербуржцев единственный мяч забил Матео Кассьерра, Михаил Кержаков отметился автоголом.

«Зенит» занимает второе место в таблице (33 очка), отставая от «Краснодара» на два очка. «Локо» набрал 28 очков и поднялся на шестую строчку.

Россия. РПЛ. 17-й тур

Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 3:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кержаков, 8 (в свои ворота); 1:1 – Кассьера, 41; 2:1 – Глушенков, 59; 3:1 – Тикнизян, 88.

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