В ЦСКА объяснили, почему выступили против переноса матча с «Ростовом»

Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо донес позицию клуба по проведению матча 17-го тура РПЛ против «Ростова».

«Мы готовы играть, о чем главный тренер уже дважды сказал в предматчевых интервью. Нефутбольная погода в декабре не стала сюрпризом, о снегопаде было известно заранее. И раз уже все на стадионе, приехали болельщики, все службы стадиона работают, а до начала матча 15 минут, то считаем логичным играть», – написал Брейдо.