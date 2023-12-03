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    • В ЦСКА объяснили, почему выступили против переноса матча с «Ростовом»

    В ЦСКА объяснили, почему выступили против переноса матча с «Ростовом»

    Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо донес позицию клуба по проведению матча 17-го тура РПЛ против «Ростова».

    «Мы готовы играть, о чем главный тренер уже дважды сказал в предматчевых интервью. Нефутбольная погода в декабре не стала сюрпризом, о снегопаде было известно заранее. И раз уже все на стадионе, приехали болельщики, все службы стадиона работают, а до начала матча 15 минут, то считаем логичным играть», – написал Брейдо.

    • Метеорологи обещали сегодня в столице рекордный снегопад.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию, которая начнется в 14:00 мск.
    • Команды провели кубковый матч на этой неделе (1:1).

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

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    Сегодня, 13:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2899

      nemolod 41 минуту назад

      Это не Европа , матчи пора заканчивать в конце ноября тем более что клубы в еврокубках теперь будут долго не участвовать !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +386

      Strig 42 минуты назад

      вся страна с лопатами... и всем игрокам по ейной самой..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69382

      portero 56 минут назад

      Хреновые у нас ркководители в РФС....
      Их бы на поле в футболках и бутсы чтоб одели....

      1
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