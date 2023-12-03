В ЦСКА объяснили, почему выступили против переноса матча с «Ростовом»

Это не Европа , матчи пора заканчивать в конце ноября тем более что клубы в еврокубках теперь будут долго не участвовать !
Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо донес позицию клуба по проведению матча 17-го тура РПЛ против «Ростова».
«Мы готовы играть, о чем главный тренер уже дважды сказал в предматчевых интервью. Нефутбольная погода в декабре не стала сюрпризом, о снегопаде было известно заранее. И раз уже все на стадионе, приехали болельщики, все службы стадиона работают, а до начала матча 15 минут, то считаем логичным играть», – написал Брейдо.
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