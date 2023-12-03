Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • «Локомотив» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2023

    «Локомотив» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Зенита», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря 2023, в 16:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Локомотив»: Лантратов, Митай, Фассон, Морозов, Ненахов, Карпукас, Куликов, Миранчук, Глушенков, Пиняев, Дзюба.

    Главный тренер: Михаил Галактионов

    «Зенит»: Кержаков, Алип, Родригао, Эракович, Сантос, Барриос, Круговой, Вендел, Мостовой, Изидор, Клаудиньо.

    Главный тренер: Сергей Семак

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив»«Зенит»

    Локомотив-Зенит смотреть онлайн 3 декабря

    Новости по теме
    «Локомотив» – «Зенит»: прогноз на матч 17 тура РПЛ, 3 декабря
    Канчельскис призвал уже сейчас вручить золотые медали «Зениту» 7
    Где смотреть матч «Локомотив» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 3 декабря 2023
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:03
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+