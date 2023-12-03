Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Зенита», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря 2023, в 16:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Локомотив»: Лантратов, Митай, Фассон, Морозов, Ненахов, Карпукас, Куликов, Миранчук, Глушенков, Пиняев, Дзюба.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Зенит»: Кержаков, Алип, Родригао, Эракович, Сантос, Барриос, Круговой, Вендел, Мостовой, Изидор, Клаудиньо.

Главный тренер: Сергей Семак

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Зенит»