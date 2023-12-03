Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Зенита», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря 2023, в 16:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Фассон, Морозов, Ненахов, Митай, Карпукас, Глушенков, Тикнизян, Пиняев, Дзюба.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Эракович, Алип, Родригао, Круговой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Изидор, Кассьерра.

Главный тренер: Сергей Семак

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Зенит»