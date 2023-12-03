Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Ростова», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря 2023, в 14:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Зделар, Лукин, Роша, Обляков, Файзуллаев, Гайич, Мойзес, Мендес, Чалов.

Главный тренер: Владимир Федотов

«Ростов»: Медведев, Мелехин, Вахания, Осипенко, Лангович, Миронов, Мохеби, Глебов, Байрамян, Уткин, Голенков.

Главный тренер: Валерий Карпин

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Ростов»