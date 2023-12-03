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    • ЦСКА – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2023

    ЦСКА – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Ростова», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря 2023, в 14:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Зделар, Лукин, Роша, Обляков, Файзуллаев, Гайич, Мойзес, Мендес, Чалов.

    Главный тренер: Владимир Федотов

    «Ростов»: Медведев, Мелехин, Вахания, Осипенко, Лангович, Миронов, Мохеби, Глебов, Байрамян, Уткин, Голенков.

    Главный тренер: Валерий Карпин

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Ростов»

    ЦСКА-Ростов смотреть онлайн 3 декабря

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    Источник: «Бомбардир»

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