Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Ростова», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря 2023, в 14:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Зделар, Лукин, Роша, Обляков, Файзуллаев, Гайич, Мойзес, Мендес, Чалов.
Главный тренер: Владимир Федотов
«Ростов»: Медведев, Мелехин, Вахания, Осипенко, Лангович, Миронов, Мохеби, Глебов, Байрамян, Уткин, Голенков.
Главный тренер: Валерий Карпин
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: «Бомбардир»