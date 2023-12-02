Спаллетти недоволен жребием Евро-2024 для Италии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился впечатлениями от жеребьевки Евро-2024.

Итальянцы сыграют в группе с Испанией, Хорватией и Албанией.

«Все могло сложиться лучше, но мы были в четвертой корзине. Не забывайте, что мы – Италия!

Многое будет зависеть от нашей формы, подготовки, сыгранности», – сказал Спаллетти.

Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Италия – действующий чемпион Европы.

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