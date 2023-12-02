«Акрон» хочет назначить вместо Калешина экс-тренера «Ростова»

«Акрон» ведет переговоры с кандидатом на пост главного тренера.

Речь идет о Зауре Тедееве, который до марта возглавлял «Аланию».

Стороны близки к договоренности о сотрудничестве.

«Акрон» занимает третье место в Первой лиге. На счету команды 35 очков после 20 туров.

В прошлом сезоне команда добралась до финала Пути регионов Кубка России.

С сентября 2022 года «Акрон» тренировал Евгений Калешин, которого неожиданно уволили после нескольких резонансных высказываний.

42-летний Тедеев наиболее известен по работе в «Ростове».

Новый тур в РПЛ: следите за главными матчами с бонусом до 17000₽!