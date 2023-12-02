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    • «Акрон» хочет назначить вместо Калешина экс-тренера «Ростова»

    «Акрон» хочет назначить вместо Калешина экс-тренера «Ростова»

    «Акрон» ведет переговоры с кандидатом на пост главного тренера.

    Речь идет о Зауре Тедееве, который до марта возглавлял «Аланию».

    Стороны близки к договоренности о сотрудничестве.

    • «Акрон» занимает третье место в Первой лиге. На счету команды 35 очков после 20 туров.
    • В прошлом сезоне команда добралась до финала Пути регионов Кубка России.
    • С сентября 2022 года «Акрон» тренировал Евгений Калешин, которого неожиданно уволили после нескольких резонансных высказываний.
    • 42-летний Тедеев наиболее известен по работе в «Ростове».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +27

      YourFear 1 час назад

      Главное, чтобы розовых не забыли как унижать

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