Быстров: «Не знал Абаскаля и не хотел бы знать»

Владимир Быстров высказал недовольство насчет приглашения иностранных тренеров в клубы РПЛ.
– Почему в лидирующие клубы приглашаются иностранные тренеры, а когда нужно спасать команду от вылета, то зовут отечественного специалиста?
– Иностранец не пойдет за эти деньги спасать команду.
– Клотет пошел в «Торпедо».
– Кто такой Клотет? Из цирка взяли испанского? Откуда? Я не понимаю вообще. Пока он не пришел, я его не знал.
– А ты знал Абаскаля?
– Нет, и не хотел бы знать. Почему российские тренеры не могут прийти в «Спартак»? Почему ему дали такие полномочия?
– Он оправдал доверие?
– У «Спартака» всегда была одна задача – бороться за чемпионство. Вы что мне рассказываете? Если бы его в «Урал» пригласили, то вопроса не было бы.
- «Спартак» набрал 27 очков в 16 турах РПЛ.
- Команда занимает 4-е место в таблице лиги.
- Отставание от лидера – 6 баллов.
Источник: «Матч ТВ»