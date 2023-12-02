Быстров: «Не знал Абаскаля и не хотел бы знать»

Владимир Быстров высказал недовольство насчет приглашения иностранных тренеров в клубы РПЛ.

– Почему в лидирующие клубы приглашаются иностранные тренеры, а когда нужно спасать команду от вылета, то зовут отечественного специалиста?

– Иностранец не пойдет за эти деньги спасать команду.

– Клотет пошел в «Торпедо».

– Кто такой Клотет? Из цирка взяли испанского? Откуда? Я не понимаю вообще. Пока он не пришел, я его не знал.

– А ты знал Абаскаля?

– Нет, и не хотел бы знать. Почему российские тренеры не могут прийти в «Спартак»? Почему ему дали такие полномочия?

– Он оправдал доверие?

– У «Спартака» всегда была одна задача – бороться за чемпионство. Вы что мне рассказываете? Если бы его в «Урал» пригласили, то вопроса не было бы.