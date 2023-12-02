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Быстров: «Не знал Абаскаля и не хотел бы знать»

2 декабря 2023, 12:46
15

Владимир Быстров высказал недовольство насчет приглашения иностранных тренеров в клубы РПЛ.

– Почему в лидирующие клубы приглашаются иностранные тренеры, а когда нужно спасать команду от вылета, то зовут отечественного специалиста?

– Иностранец не пойдет за эти деньги спасать команду.

– Клотет пошел в «Торпедо».

– Кто такой Клотет? Из цирка взяли испанского? Откуда? Я не понимаю вообще. Пока он не пришел, я его не знал.

– А ты знал Абаскаля?

– Нет, и не хотел бы знать. Почему российские тренеры не могут прийти в «Спартак»? Почему ему дали такие полномочия?

– Он оправдал доверие?

– У «Спартака» всегда была одна задача – бороться за чемпионство. Вы что мне рассказываете? Если бы его в «Урал» пригласили, то вопроса не было бы.

  • «Спартак» набрал 27 очков в 16 турах РПЛ.
  • Команда занимает 4-е место в таблице лиги.
  • Отставание от лидера – 6 баллов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир Абаскаль Гильермо
Комментарии (15)
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Taps
1701511675
Молодец Быстрик, правильно проехался по всем.
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Купа Купыч
1701511746
Кого ты Буратино видишь тренером в Спартаке? Они бегают из команды в команду и на Матч ТВ. С твоей задницей там трутся.
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ЮНик
1701515301
А какой это быстров? Случайно не тот, которого зовут на матч ТВ как клоуна, который должен быть весь вечер на манеже? Того вроде Вовкой кличут. Да он и сам себя так величает. Кто тебя вспомнит через 10 лет. Так же как Мастурбатора, назвавшего Эмери тренеришкой. Звезды из пёз*ы!
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DOCTOR PENALTY
1701517393
Молодец, Вова, жму руку!
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фанат джигурды
1701519344
Я такого тренера- Владимира Быстрова- тоже не знаю. Не подскажете: какую команду он тренировал и что выигрывал?
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VVM1964
1701523344
Даже не представляю, как теперь Абаскаль спать то будет ?)) Впрочем, не уверен, что он знает кто это - Быстро???)
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Plyash
1701530517
Урод из славного города Питер.Как только он появляется на МатТв,сразу понимаю,что это есть его единственный шанс не сдохнуть с голоду.Редкая тварь...
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alefreddy
1701531526
вопрос ни о чем
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momwig_
1701537350
Футбол - удивительный мир. дебилы в нем не только могут сделать успешную карьеру (хотя, казалось бы, ну какая у Быстрова карьера, но - все-таки), у них ещё регулярно интервью берут (©чат GPT)
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Опорник1984
1701544856
Ну хорошо , а почему сам не тренирует раз такой великий футболист.
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