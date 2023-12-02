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    Быстров: «Не знал Абаскаля и не хотел бы знать»

    Владимир Быстров высказал недовольство насчет приглашения иностранных тренеров в клубы РПЛ.

    – Почему в лидирующие клубы приглашаются иностранные тренеры, а когда нужно спасать команду от вылета, то зовут отечественного специалиста?

    – Иностранец не пойдет за эти деньги спасать команду.

    – Клотет пошел в «Торпедо».

    – Кто такой Клотет? Из цирка взяли испанского? Откуда? Я не понимаю вообще. Пока он не пришел, я его не знал.

    – А ты знал Абаскаля?

    – Нет, и не хотел бы знать. Почему российские тренеры не могут прийти в «Спартак»? Почему ему дали такие полномочия?

    – Он оправдал доверие?

    – У «Спартака» всегда была одна задача – бороться за чемпионство. Вы что мне рассказываете? Если бы его в «Урал» пригласили, то вопроса не было бы.

    • «Спартак» набрал 27 очков в 16 турах РПЛ.
    • Команда занимает 4-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидера – 6 баллов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +25399

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      Молодец, Вова, жму руку!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +203

      VPERDIV SPARTAK 30 минут назад

      Руй вот был норм мужик,а все остальные чудные клоуны ))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +203

      VPERDIV SPARTAK 32 минуты назад

      Тушинский колхоз,с испанским цирком ))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +643

      TIMOTHY 36 минут назад

      В тушинский колхоз только из испанского цирка и идут тренеришки)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2153

      rac531 36 минут назад

      Интересно, за эту истерику, быстрову стакан налили или на пивко дали?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      WILDLING_HRUNDEL 41 минуту назад

      Нормальный тренер в Спартак не пойдет! Только из испанского цирка клоуны и идут

      3
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      Рейтинг: +4458

      ЮНик 50 минут назад

      А какой это быстров? Случайно не тот, которого зовут на матч ТВ как клоуна, который должен быть весь вечер на манеже? Того вроде Вовкой кличут. Да он и сам себя так величает. Кто тебя вспомнит через 10 лет. Так же как Мастурбатора, назвавшего Эмери тренеришкой. Звезды из пёз*ы!

      1
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      Рейтинг: +313

      WILDLING_HRUNDEL > ЮНик 39 минут назад

      Дзюба рекордсмен,а ты чего добился в этой жизни аутсайдер Хренов! Только ныть и знаешь и завидовать

      2
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      Рейтинг: +3169

      Suvorov71 1 час назад

      Рыжий как приехал в столицу и сразу спросил, а кто такой Быстрый по кликухе понос, хочу его увидеть с посоветоваться как мне быть и жить

      1
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      Рейтинг: +306

      Купа Купыч 1 час назад

      Кого ты Буратино видишь тренером в Спартаке? Они бегают из команды в команду и на Матч ТВ. С твоей задницей там трутся.

      1
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      Рейтинг: +1761

      Taps 1 час назад

      Молодец Быстрик, правильно проехался по всем.

      3
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