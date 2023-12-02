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Список реформ российского футбола от Калешина

2 декабря 2023, 00:15
27

Бывший тренер «Акрона» Евгений Калешин выступил с программой реформ российского футбола.

  • Тренера уволили на этой неделе.
  • Перед этим он выступил на пресс-конференции с критикой системы российского футбола.
  • По мнению Калешина, футбол разваливают наряду с армией и образованием.

«Сказал то, что я думаю. Ни от одного слова не отказываюсь. Если кого-то это задевает – хорошо! Есть резонанс. Пришло время серьезных изменений в структуре нашего футбола.

Какие нужны изменения? Первое – возвращение к советской системе подготовки и проведения турниров. Возвращение на систему «весна-осень». Как можно исключать лето в северной стране?

Нужно прикрутить всех агентов! Запретить паразитов футбола на законодательном уровне. Полный запрет агентов! Это паразиты.

Государственное финансирование? Ни в коем случае нельзя убирать! Вы не понимаете, что футбол – это социальная вещь?

Воровство, откаты – все это есть в футболе. Надо это прикрыть! Как? Не набирать менеджеров по принципу «сват, брат», а профессиональных людей. Привлекать бывших футболистов.

Я вижу очень простые и жестокие ходы. Запретили **** [организацию, признанную экстремистской] – запретите агентов. Агенты лоббируют лимиты и еще кучу разных вещей», – поделился Калешин.

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Калешин Евгений
Комментарии (27)
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Алексей--google
1701498499
Гос.финансирование это и есть откаты,воровство,кумавство и прочее.Реальной конкуренции нет.На дурачках отмывают деньги ,а они думают,что короли футбола.
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aldo conte
1701500801
Самая главная и нужная реформа российского футбола - это перейти на полный хозрасчет, самоокупаемость и перестать тратить деньги спонсоров (Газпром, РЖД и др.), региональных бюджетов на покупку зарубежных футболистов. Живите с того, что заработали на футболе. А про систему осень-весна, весна-осень... И при старой системе можно так составить календарь, что начинать играть и марте, а заканчивать в конце ноября. Когда команда становится чемпионом осенью ...дцатого года, а начинает играть в ЛЧ почти через год в сентябре следующего - это уже другая команда. Так что... Мы хотим шагать в ногу с Европой или как?
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Январь 59
1701500852
Начинать нужно с детского футбола. До юношеского футбола доходит 90% молодых дарований, но потом... Если у папы деньги есть? Это хорошо, если нет, то поедет на престижный турнир тот у кого папа с деньгами. Так было в 90х так было в начале этого века и продолжается потому что деньги никто не отменял и не отменит. А надеяться , детскому тренеру на перспективу нет особого желания. Деньги нужны были ещё вчера, а не через 5-7 призрачных лет. На счет агентов согласен, но не совсем. С одной стороны агент по идее нужен, но с другой стороны, агент имеет слишком огромные проценты. Вот на эти проценты должно быть наложено ограничение.
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ScarlettOgusania
1701503393
Калешин или популист или просто дурак: от агентов до госфинансирования и менеджеров из бывших футболистов, к коммунизму в футболе призывает) в АПЛ ни одной команды нет с госбаблом и у всех ведущих футболистов есть агенты, и ничего не мешает им делать бизнес на футболе и лучше всех играть в него, то же самое и в других топ-чемпионатах Бундеслиге, Серии А, Ла Лиге...
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Vratarь
1701505409
Ой-ли, ой! Господин хороший, господин Калешин - чтой-то будет: то ли блогером станешь, то ли подкомитет возглавишь - посмотрим в очередной раз на "Павку Корчагина".
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Исмо
1701506124
Калешин умный человек, это вы неадекваты (((
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eugen-han
1701507652
Ничего лишнего и всё по делу сказано, как ни странно. Не ожидал, если честно от него таких речей. Думал, что он спец только материться публично.
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Staryi Spartach
1701509839
Калешин человек, видимо, порядочный, но уж очень наивный, чтобы не сказать неумный. Никакие возвраты к системе СССР в России в принципе невозможны. Это только демагогические призывы, на самом деле, ни власть, ни народ не хотят никуда возвращаться, всем более менее комфортно живется. Что касается футбола, на мой взгляд, главное - запретить гос. финансирование и принять закон о налоговых льготах для юридических и физических лиц инвестирующих в спорт (прежде всего детский) и искусство. Заметим, что в США нет ни министерства культуры, ни министерства спорта, а спорт и культура есть. Парадокс!
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Валерий39
1701510843
Нет у Калёшина никакой ясной программы. Есть перечень отдельных, иногда взаимоисключающих, мероприятий типа:одним запретить, другим денег из бюджета отвалить и всех вместе на советскую систему подготовки перевести. У человека в возрасте 45 лет не может быть опыта в советской системе подготовки. Могут быть только знания, почерпнутые из каких-либо источников. У Калёшина нет своего мнения. Всё, что он говорит, это ретрансляция, цитирование Бьелсы, отца Калешина, Лобановского и многих других. Да и с психо-эмоциональным состоянием у парня что-то не очень. Короче, не годится он в реформаторы
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BarStep
1701514283
Думалось что он поумнее будет.. Так., демагог-романтик.. Болтун, другими словами
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