Список реформ российского футбола от Калешина

Бывший тренер «Акрона» Евгений Калешин выступил с программой реформ российского футбола.

Тренера уволили на этой неделе.

Перед этим он выступил на пресс-конференции с критикой системы российского футбола.

По мнению Калешина, футбол разваливают наряду с армией и образованием.

«Сказал то, что я думаю. Ни от одного слова не отказываюсь. Если кого-то это задевает – хорошо! Есть резонанс. Пришло время серьезных изменений в структуре нашего футбола.

Какие нужны изменения? Первое – возвращение к советской системе подготовки и проведения турниров. Возвращение на систему «весна-осень». Как можно исключать лето в северной стране?

Нужно прикрутить всех агентов! Запретить паразитов футбола на законодательном уровне. Полный запрет агентов! Это паразиты.

Государственное финансирование? Ни в коем случае нельзя убирать! Вы не понимаете, что футбол – это социальная вещь?

Воровство, откаты – все это есть в футболе. Надо это прикрыть! Как? Не набирать менеджеров по принципу «сват, брат», а профессиональных людей. Привлекать бывших футболистов.

Я вижу очень простые и жестокие ходы. Запретили **** [организацию, признанную экстремистской] – запретите агентов. Агенты лоббируют лимиты и еще кучу разных вещей», – поделился Калешин.

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