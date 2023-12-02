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    Список реформ российского футбола от Калешина

    Бывший тренер «Акрона» Евгений Калешин выступил с программой реформ российского футбола.

    • Тренера уволили на этой неделе.
    • Перед этим он выступил на пресс-конференции с критикой системы российского футбола.
    • По мнению Калешина, футбол разваливают наряду с армией и образованием.

    «Сказал то, что я думаю. Ни от одного слова не отказываюсь. Если кого-то это задевает – хорошо! Есть резонанс. Пришло время серьезных изменений в структуре нашего футбола.

    Какие нужны изменения? Первое – возвращение к советской системе подготовки и проведения турниров. Возвращение на систему «весна-осень». Как можно исключать лето в северной стране?

    Нужно прикрутить всех агентов! Запретить паразитов футбола на законодательном уровне. Полный запрет агентов! Это паразиты.

    Государственное финансирование? Ни в коем случае нельзя убирать! Вы не понимаете, что футбол – это социальная вещь?

    Воровство, откаты – все это есть в футболе. Надо это прикрыть! Как? Не набирать менеджеров по принципу «сват, брат», а профессиональных людей. Привлекать бывших футболистов.

    Я вижу очень простые и жестокие ходы. Запретили **** [организацию, признанную экстремистской] – запретите агентов. Агенты лоббируют лимиты и еще кучу разных вещей», – поделился Калешин.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +35

      ZeBolotny 40 минут назад

      Наш футбол как раз и тормозит бюджетное финансирование! Отсюда и воровство, откаты, непонятные сделки! Если у команды есть частный владелец ( как у "Краснодара"), то он не даст воровать свои деньги, а если клуб так сказать от администрации города, края - то пожалуйста - выделили денег из бюджета и немножко украли себе!

      0
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      Рейтинг: +8535

      BarStep 1 час назад

      Думалось что он поумнее будет..
      Так., демагог-романтик..

      Болтун, другими словами

      0
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      Рейтинг: +20

      Валерий39 2 часа назад

      Нет у Калёшина никакой ясной программы. Есть перечень отдельных, иногда взаимоисключающих, мероприятий типа:одним запретить, другим денег из бюджета отвалить и всех вместе на советскую систему подготовки перевести. У человека в возрасте 45 лет не может быть опыта в советской системе подготовки. Могут быть только знания, почерпнутые из каких-либо источников. У Калёшина нет своего мнения. Всё, что он говорит, это ретрансляция, цитирование Бьелсы, отца Калешина, Лобановского и многих других. Да и с психо-эмоциональным состоянием у парня что-то не очень. Короче, не годится он в реформаторы

      2
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      Рейтинг: +34

      Staryi Spartach 2 часа назад

      Калешин человек, видимо, порядочный, но уж очень наивный, чтобы не сказать неумный. Никакие возвраты к системе СССР в России в принципе невозможны. Это только демагогические призывы, на самом деле, ни власть, ни народ не хотят никуда возвращаться, всем более менее комфортно живется. Что касается футбола, на мой взгляд, главное - запретить гос. финансирование и принять закон о налоговых льготах для юридических и физических лиц инвестирующих в спорт (прежде всего детский) и искусство. Заметим, что в США нет ни министерства культуры, ни министерства спорта, а спорт и культура есть. Парадокс!

      1
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      Рейтинг: +903

      eugen-han 2 часа назад

      Ничего лишнего и всё по делу сказано, как ни странно. Не ожидал, если честно от него таких речей. Думал, что он спец только материться публично.

      1
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      Рейтинг: +33

      Исмо 3 часа назад

      Калешин умный человек, это вы неадекваты (((

      1
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      Рейтинг: +575

      Vratarь 3 часа назад

      Ой-ли, ой! Господин хороший, господин Калешин - чтой-то будет: то ли блогером станешь, то ли подкомитет возглавишь - посмотрим в очередной раз на "Павку Корчагина".

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      Рейтинг: +3231

      ScarlettOgusania 4 часа назад

      Калешин или популист или просто дурак: от агентов до госфинансирования и менеджеров из бывших футболистов, к коммунизму в футболе призывает) в АПЛ ни одной команды нет с госбаблом и у всех ведущих футболистов есть агенты, и ничего не мешает им делать бизнес на футболе и лучше всех играть в него, то же самое и в других топ-чемпионатах Бундеслиге, Серии А, Ла Лиге...

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      Рейтинг: +575

      Vratarь > ScarlettOgusania 3 часа назад

      Ты мелко смотришь; ты смотришь, как зритель, а он изнутри, поэтому тебе кажется, что он популист, а на самом деле все болелы популисты.

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      Рейтинг: +2817

      Январь 59 4 часа назад

      Начинать нужно с детского футбола. До юношеского футбола доходит 90% молодых дарований, но потом... Если у папы деньги есть? Это хорошо, если нет, то поедет на престижный турнир тот у кого папа с деньгами. Так было в 90х так было в начале этого века и продолжается потому что деньги никто не отменял и не отменит. А надеяться , детскому тренеру на перспективу нет особого желания. Деньги нужны были ещё вчера, а не через 5-7 призрачных лет. На счет агентов согласен, но не совсем. С одной стороны агент по идее нужен, но с другой стороны, агент имеет слишком огромные проценты. Вот на эти проценты должно быть наложено ограничение.

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      Рейтинг: +566

      aldo conte 4 часа назад

      Самая главная и нужная реформа российского футбола - это перейти на полный хозрасчет, самоокупаемость и перестать тратить деньги спонсоров (Газпром, РЖД и др.), региональных бюджетов на покупку зарубежных футболистов. Живите с того, что заработали на футболе. А про систему осень-весна, весна-осень... И при старой системе можно так составить календарь, что начинать играть и марте, а заканчивать в конце ноября. Когда команда становится чемпионом осенью ...дцатого года, а начинает играть в ЛЧ почти через год в сентябре следующего - это уже другая команда. Так что... Мы хотим шагать в ногу с Европой или как?

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