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    Личка оценил нынешний уровень «Зенита»

    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о желании побороться с командой за трофей.

    «Мне хочется завоевать трофей вместе с «Динамо». Мы работаем над этим. Сезон длинный, нужно выигрывать матчи. Сейчас не надо делать большие шаги, сначала нужно сохранить командный дух, который появился в последних играх.

    «Динамо» способно биться, чтобы находиться наверху турнирной таблицы, но «Зенит» сейчас на другом уровне, как будто играют в своем чемпионате. Но «Динамо» может соревноваться с ЦСКА и «Спартаком», которые выигрывали трофеи в последние годы», – сказал Личка.

    • В нынешнем сезоне после 16 туров «Динамо» занимает третье место в РПЛ с 28 очками. Лидирует «Зенит» c 33 очками.
    • «Динамо» обыграло «Зенит» со счетом 1:0 в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Ответная встреча пройдет в марте.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.12.2023 09:45
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +1182

      Цугундeр 1 декабря, 12:08

      Свиная поступь никого не интересует? А зря. )

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5642

      Ziklop 1 декабря, 11:01

      скромняга! нравится он мне этим, возможно это ему поможет выиграть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8535

      BarStep 1 декабря, 10:25

      Соглашусь с товарищем.. Из всех московских ФК, - Динамо самый интересный и перспективный проект. Главное что бы Личке дали шанс сделать задуманное…

      2
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      ...
      Рейтинг: +7249

      Давид59 > BarStep 1 декабря, 10:44

      Ему -то шанс дадут. А вот что он будет делать без Тюкавина? Тот уже в Европу собрался. Так что ничего не выйдет. Всё упирается в исполнителей.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5642

      Ziklop > Давид59 1 декабря, 11:03

      если он с Оренбургом неплохо играл, то и без Тюкавина проблем не будет.

      1
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      Рейтинг: +4

      Скай 1 декабря, 10:23

      бЗдиНит пакет с дерьмом, был, есть и будет. Всегда.

      1
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      ...
      Рейтинг: +27

      YourFear > Скай 1 декабря, 10:52

      Пробито - перештопанная шкура, твой сриптак в дерьме настолько глубоко, что твои способности заглатывать даже не помогут, чтобы расхлебать ваше любимое блюдо

      2
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      Рейтинг: +10

      jdufkdkd 1 декабря, 10:22

      ***
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