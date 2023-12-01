Личка оценил нынешний уровень «Зенита»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о желании побороться с командой за трофей.

«Мне хочется завоевать трофей вместе с «Динамо». Мы работаем над этим. Сезон длинный, нужно выигрывать матчи. Сейчас не надо делать большие шаги, сначала нужно сохранить командный дух, который появился в последних играх.

«Динамо» способно биться, чтобы находиться наверху турнирной таблицы, но «Зенит» сейчас на другом уровне, как будто играют в своем чемпионате. Но «Динамо» может соревноваться с ЦСКА и «Спартаком», которые выигрывали трофеи в последние годы», – сказал Личка.