Личка оценил нынешний уровень «Зенита»

Свиная поступь никого не интересует? А зря. )
Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о желании побороться с командой за трофей.
«Мне хочется завоевать трофей вместе с «Динамо». Мы работаем над этим. Сезон длинный, нужно выигрывать матчи. Сейчас не надо делать большие шаги, сначала нужно сохранить командный дух, который появился в последних играх.
«Динамо» способно биться, чтобы находиться наверху турнирной таблицы, но «Зенит» сейчас на другом уровне, как будто играют в своем чемпионате. Но «Динамо» может соревноваться с ЦСКА и «Спартаком», которые выигрывали трофеи в последние годы», – сказал Личка.
- В нынешнем сезоне после 16 туров «Динамо» занимает третье место в РПЛ с 28 очками. Лидирует «Зенит» c 33 очками.
- «Динамо» обыграло «Зенит» со счетом 1:0 в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Ответная встреча пройдет в марте.