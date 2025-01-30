Опубликованы подробности регламента Зимнего кубка РПЛ

РПЛ опубликовала некоторые важные подробности регламента предстоящего Зимнего кубка РПЛ.
- Матч идeт два тайма по 45 минут, при ничьей в основное время назначается серия пенальти.
- Победа в основное время – 3 очка, победа в серии пенальти – 2 очка, поражении в серии пенальти – 1 очко.
- При равенстве двух команд по количеству очков решающими будут (в порядке главенства):
- разница забитых и пропущенных в основное время во всех матчах;
- количество забитых в основное время во всех матчах;
- победа в личной встрече;
- При равенстве трeх команд по количеству очков решающими будут (в порядке главенства):
- разница забитых и пропущенных в основное время;
- количество забитых в основное время;
- разница забитых и пропущенных в основное время и сериях пенальти;
- количество забитых в основное время и в сериях пенальти;
- очки «Fair play» (отнимаются за жeлтые и красные карточки).
Турнир пройдет с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби.
В нем примут участие «Спартак», «Динамо», «Краснодар» (группа 1) и «Зенит», ЦСКА, «Ростов» (группа 2).
Победители групп выйдут в финал турнира, команды со вторых позиций встретятся в матче за третье место, а команды с последних строчек разыграют пятое место.