Опубликованы подробности регламента Зимнего кубка РПЛ

РПЛ опубликовала некоторые важные подробности регламента предстоящего Зимнего кубка РПЛ.

Матч идeт два тайма по 45 минут, при ничьей в основное время назначается серия пенальти.

Победа в основное время – 3 очка, победа в серии пенальти – 2 очка, поражении в серии пенальти – 1 очко.

При равенстве двух команд по количеству очков решающими будут (в порядке главенства):

разница забитых и пропущенных в основное время во всех матчах; количество забитых в основное время во всех матчах; победа в личной встрече;

При равенстве трeх команд по количеству очков решающими будут (в порядке главенства):

разница забитых и пропущенных в основное время; количество забитых в основное время; разница забитых и пропущенных в основное время и сериях пенальти; количество забитых в основное время и в сериях пенальти; очки «Fair play» (отнимаются за жeлтые и красные карточки).

Турнир пройдет с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби.

В нем примут участие «Спартак», «Динамо», «Краснодар» (группа 1) и «Зенит», ЦСКА, «Ростов» (группа 2).

Победители групп выйдут в финал турнира, команды со вторых позиций встретятся в матче за третье место, а команды с последних строчек разыграют пятое место.