Израиль хотел получить вместо Украины деньги, вырученные от продажи «Челси»

Израиль претендовал на 2,34 миллиарда фунтов стерлингов из фонда Романа Абрамовича.

Речь идет о деньгах, вырученных от продажи «Челси» в прошлом году.

Израильтяне обсуждали с властями Великобритании передачу этих средств им, а не Украине. Британцы ответили отказом, пишет The Telegraph.

Есть версия, что инициатором этого предложения был сам Абрамович, не желающий передавать все деньги только на украинские нужды.