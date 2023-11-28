Израиль хотел получить вместо Украины деньги, вырученные от продажи «Челси»

Израиль претендовал на 2,34 миллиарда фунтов стерлингов из фонда Романа Абрамовича.

Речь идет о деньгах, вырученных от продажи «Челси» в прошлом году.

Израильтяне обсуждали с властями Великобритании передачу этих средств им, а не Украине. Британцы ответили отказом, пишет The Telegraph.

Есть версия, что инициатором этого предложения был сам Абрамович, не желающий передавать все деньги только на украинские нужды.

Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.

В ответ израильские силы стали наносить авиационные удары по сектору Газа, после чего начали наземную операцию.

Число погибших с обеих сторон исчисляется тысячами.

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