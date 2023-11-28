Израиль хотел получить вместо Украины деньги, вырученные от продажи «Челси»

Бедные украинцы... Их имеют, как хотят, в том числе их президент известной национальности...
Ещё Украина в неоплатном долгу перед Америкой. Зрада.
Израиль претендовал на 2,34 миллиарда фунтов стерлингов из фонда Романа Абрамовича.
Речь идет о деньгах, вырученных от продажи «Челси» в прошлом году.
Израильтяне обсуждали с властями Великобритании передачу этих средств им, а не Украине. Британцы ответили отказом, пишет The Telegraph.
Есть версия, что инициатором этого предложения был сам Абрамович, не желающий передавать все деньги только на украинские нужды.
- Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
- В ответ израильские силы стали наносить авиационные удары по сектору Газа, после чего начали наземную операцию.
- Число погибших с обеих сторон исчисляется тысячами.