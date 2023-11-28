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    • Израиль хотел получить вместо Украины деньги, вырученные от продажи «Челси»

    Израиль хотел получить вместо Украины деньги, вырученные от продажи «Челси»

    Израиль претендовал на 2,34 миллиарда фунтов стерлингов из фонда Романа Абрамовича.

    Речь идет о деньгах, вырученных от продажи «Челси» в прошлом году.

    Израильтяне обсуждали с властями Великобритании передачу этих средств им, а не Украине. Британцы ответили отказом, пишет The Telegraph.

    Есть версия, что инициатором этого предложения был сам Абрамович, не желающий передавать все деньги только на украинские нужды.

    • Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
    • В ответ израильские силы стали наносить авиационные удары по сектору Газа, после чего начали наземную операцию.
    • Число погибших с обеих сторон исчисляется тысячами.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5403

      Бомбардиръ 17 минут назад

      Бедные украинцы... Их имеют, как хотят, в том числе их президент известной национальности...
      Ещё Украина в неоплатном долгу перед Америкой. Зрада.

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