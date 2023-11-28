Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Хлусевич оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне РПЛ

    Хлусевич оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне РПЛ

    Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич порассуждал о перспективах своей команды в сезоне РПЛ-2023/24.

    – В РПЛ начался второй круг. Как оценишь промежуточный результат «Спартака»?

    «Спартак» всегда должен быть на первом месте. Такая большая команда обязана бороться за чемпионство.

    – Почему не получается сейчас?

    – Мы работаем над этим. Много разговариваем, пытаемся понять, в чем причина, помогаем друг другу. Нам не хватает стабильности. А она приходит вместе с дисциплиной: нужно требовательнее относиться к себе как на поле, так и за его пределами.

    Лично я всегда ищу причины неудач в себе: продумываю, как можно было сыграть иначе в том или ином эпизоде.

    «Краснодар» и «Зенит» все еще досягаемы для «Спартака»?

    – Да. Пять очков можно отыграть. Но будет сложно – надо пройти дистанцию без потерь и пользоваться осечками конкурентов.

    • «Спартак» набрал 27 очков в 16 турах РПЛ.
    • Команда занимает 4-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидера – 6 баллов.

    Новости по теме
    Хлусевич рассказал, каким видит идеальное развитие своей карьеры 2
    Хлусевич ответил на вопрос о конфликтах в «Спартаке» 1
    Девять футболистов «Спартака» вызваны в национальные сборные 5
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:38
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11978

      alp 32 минуты назад

      чета трут-мнут.. а проблема то на поверхности - нынешний спартак в футбол играет плохо.. так что разговаривай не разговаривай, а другие игроки нужны

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+