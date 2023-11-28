Хлусевич оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне РПЛ

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич порассуждал о перспективах своей команды в сезоне РПЛ-2023/24.

– В РПЛ начался второй круг. Как оценишь промежуточный результат «Спартака»?

– «Спартак» всегда должен быть на первом месте. Такая большая команда обязана бороться за чемпионство.

– Почему не получается сейчас?

– Мы работаем над этим. Много разговариваем, пытаемся понять, в чем причина, помогаем друг другу. Нам не хватает стабильности. А она приходит вместе с дисциплиной: нужно требовательнее относиться к себе как на поле, так и за его пределами.

Лично я всегда ищу причины неудач в себе: продумываю, как можно было сыграть иначе в том или ином эпизоде.

– «Краснодар» и «Зенит» все еще досягаемы для «Спартака»?

– Да. Пять очков можно отыграть. Но будет сложно – надо пройти дистанцию без потерь и пользоваться осечками конкурентов.