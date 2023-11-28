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Гвардиола назвал сроки восстановления Де Брюйне

28 ноября 2023, 13:18

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ход восстановления от травмы мышц бедра полузащитника Кевина Де Брюйне.

«Если он сказал, что вернется в январе, значит, так оно и есть. Я бы хотел, чтобы Кевин провел с нами большую часть сезона. Если он говорит так, значит Новый год будет действительно счастливым для всех.

Однако я не думаю, что такая длительная пауза без футбола пойдет Кевину на пользу. Ему уже не 21 год. К сожалению, время идет. Сейчас он травмирован, но должен грамотно отнестись к восстановлению и подготовке. Мы не ждем, что уже через неделю после реабилитации он будет полностью готов. Нам предстоит начать все сначала и двигаться шаг за шагом. В этом смысле скамейка запасных – отличный вариант», – сказал Гвардиола.

  • Де Брюйне в нынешнем сезоне провел два матча за «Манчестер Сити», в которых отметился 1 передачей.
  • Он был заменен на 23-й минуте гостевого матча 1-го тура АПЛ с «Бернли» 11 августа и с тех пор на поле не появлялся.

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Источник: The Standard
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Де Брюйне Кевин Гвардиола Хосеп
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