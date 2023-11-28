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    • Гвардиола прокомментировал сроки восстановления Де Брюйне

    Гвардиола прокомментировал сроки восстановления Де Брюйне

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ход восстановления от травмы мышц бедра полузащитника Кевина Де Брюйне.

    «Если он сказал, что вернется в январе, значит, так оно и есть. Я бы хотел, чтобы Кевин провел с нами большую часть сезона. Если он говорит так, значит Новый год будет действительно счастливым для всех.

    Однако я не думаю, что такая длительная пауза без футбола пойдет Кевину на пользу. Ему уже не 21 год. К сожалению, время идет. Сейчас он травмирован, но должен грамотно отнестись к восстановлению и подготовке. Мы не ждем, что уже через неделю после реабилитации он будет полностью готов. Нам предстоит начать все сначала и двигаться шаг за шагом. В этом смысле скамейка запасных – отличный вариант», – сказал Гвардиола.

    • Де Брюйне в нынешнем сезоне провел два матча за «Манчестер Сити», в которых отметился 1 передачей.
    • Он был заменен на 23-й минуте гостевого матча 1-го тура АПЛ с «Бернли» 11 августа и с тех пор на поле не появлялся.

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    Источник: The Standard

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