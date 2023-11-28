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    • Канчельскис назвал условие, при котором «Зенит» станет командой номер один в России

    Канчельскис назвал условие, при котором «Зенит» станет командой номер один в России

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис сказал, когда Санкт-Петербург может сменить Москву в роли футбольной столицы страны.

    «Москва – футбольная столица России. Безоговорочно. Санкт-Петербург пока не приблизился к Москве, им еще далековато до этого, несмотря на большое количество чемпионств подряд у клуба из этого города. Про «Зенит» можно сказать по-другому – они станут командой номер один в России, если выиграют десять чемпионств подряд.

    Я перед этим сезоном говорил, что «Зенит» снова станет чемпионом. Ну, ребят, вы хотя бы вспоминайте мои слова. Я бы на месте Александра Медведева поставил задачу выиграть десять золотых медалей подряд, чтобы обогнать «Спартак». Тогда можно будет говорить, что «Зенит» is the best», – сказал Канчельскис.

    • Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России, поздравляя женский клуб «Зенит» с победой в чемпионате России.
    • «Зенит» выиграл последние пять чемпионатов России и лидирует в нынешнем сезоне после 16 туров.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5641

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Помним мы эти свинячие чемпионства с душком бромонтана. Когда вся страна влачила жалкое существование секта тогда жировала, скупая всё и всех. Это самая позорная страница футбола. А когда другие клубы заимели деньги, тогда сви ньи захлопнулись на 20 лет, не выдержав конкуренции. Но и в эти года они по привычке скупают весь судейский корпус, ради болтанки на 6 месте. Так бы давно пылили бы в Пердиве в забвении. Гыгыгы

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