«МЮ» сделал предложение Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти имеет предложение от «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что 64-летний итальянский специалист может покинуть мадридский клуб по завершении сезона.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» возглавляет 53-летний нидерландец Эрик Тен Хаг.