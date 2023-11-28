«МЮ» сделал предложение Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти имеет предложение от «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что 64-летний итальянский специалист может покинуть мадридский клуб по завершении сезона.
Сейчас «Манчестер Юнайтед» возглавляет 53-летний нидерландец Эрик Тен Хаг.
- «МЮ» занимает шестое место в АПЛ с 24 очками после 13 матчей.
- В Лиге чемпионов команда занимает 4-е место в группе с 3 очками после 4 матчей.
- Также «МЮ» вылетел из Кубка английской лиги в четвертом раунде.
Источник: Страница Madrid Xtra в соцсети X