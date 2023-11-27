Игрок ЦСКА ответил на слова Медведева об «усмирении коней»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал слова председателя правления «Зенита» Александра Медведева, сказанные после победы женской команды петербургского клуба в чемпионате России.

«Он болеет за «Зенит», пускай болеет (улыбается). А мы болеем за наш клуб, за ЦСКА, мы всегда будем поддерживать команду, в какой бы ситуации она ни была, будь это поражение или ничья. Все равно надо болеть и поддерживать все команды – женскую, хоккейную, нас», – сказал Дивеев.