Игрок ЦСКА ответил на слова Медведева об «усмирении коней»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал слова председателя правления «Зенита» Александра Медведева, сказанные после победы женской команды петербургского клуба в чемпионате России.

«Он болеет за «Зенит», пускай болеет (улыбается). А мы болеем за наш клуб, за ЦСКА, мы всегда будем поддерживать команду, в какой бы ситуации она ни была, будь это поражение или ничья. Все равно надо болеть и поддерживать все команды – женскую, хоккейную, нас», – сказал Дивеев.

В пятницу, 24 ноября, женский «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 2:1 и стал чемпионом России во второй раз подряд.

Медведев, комментируя результат, сказал, что «Зенит» «можно сказать, укротил коней».

Дивеев в текущем сезоне из-за травмы сыграл за ЦСКА только один матч – в Суперкубке России, где армейцы уступили «Зениту» по пенальти.

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