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    Игрок ЦСКА ответил на слова Медведева об «усмирении коней»

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал слова председателя правления «Зенита» Александра Медведева, сказанные после победы женской команды петербургского клуба в чемпионате России.

    «Он болеет за «Зенит», пускай болеет (улыбается). А мы болеем за наш клуб, за ЦСКА, мы всегда будем поддерживать команду, в какой бы ситуации она ни была, будь это поражение или ничья. Все равно надо болеть и поддерживать все команды – женскую, хоккейную, нас», – сказал Дивеев.

    • В пятницу, 24 ноября, женский «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 2:1 и стал чемпионом России во второй раз подряд.
    • Медведев, комментируя результат, сказал, что «Зенит» «можно сказать, укротил коней».
    • Дивеев в текущем сезоне из-за травмы сыграл за ЦСКА только один матч – в Суперкубке России, где армейцы уступили «Зениту» по пенальти.

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    Источник: «РИА Новости»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4864

      шахта Заполярная 29 минут назад

      Медведев всегда был быдловатым и не следил за своей метлой

      0
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      Рейтинг: +25402

      bset 59 минут назад

      Надо скорей раздувать скандал) А по факту всего лишь эмоциональное высказывание на фоне радости для того, чтобы за своих порадоваться, а не чтобы соперника оскорбить. Но журналюхи не упустят шанса и разовьют эту тему)

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      Рейтинг: +4359

      Kollljan 1 час назад

      Ну, тут, если уж быть точным, то речь должна идти об усмирении кобыл.

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      Рейтинг: +813

      RUSARM 2 часа назад

      Да вообще эти газпрёмовские хари зажрались на народном достоянии,надо национализировать и все,бзденит будет во второй лиге!!! Все просто!!! Где он раньше и прозябал!!!

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