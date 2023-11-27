Орлов сказал, чего недостает «Краснодару» для борьбы за титул в РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Краснодар» уже некоторое время испытывает игровые проблемы. В 16-м туре РПЛ команда проиграла «Уралу» в гостях со счетом 1:3.

«Урал» победил «Краснодар» по делу. Статистику не обманешь: 7-1 по ударам в створ. Ну о чем тут еще можно говорить? Как можно было «быкам» рассчитывать на что-то в этой встрече с таким количеством подходов? Так что все закономерно. Очень понравился гол Егорычева. Европейский уровень. И разыграно все было здорово. Как по нотам! У «Урала» серьезный потенциал. Молодец Григорий Иванов, который не стал увольнять Гончаренко.

«Краснодар» уже не в первом туре испытывает игровые проблемы. И связаны они прежде всего с недостаточной обоймой. Если игра у лидеров не идет, их некем заменить! Не та скамейка. Да, неплохо вышел Кошкаров, у парня светлое будущее. Но один в поле не воин, он пока не сделает разницу. «Краснодару» уже недостает сил, чтобы долго прессинговать, проводить позиционные атаки. Вот с «Зенитом» подопечных Ивича хватило где-то на 60 минут, а потом питерцы прибавили и в принципе были ближе к победе. Не случайно же после игры Сафонов заметил, что его команда «отскочила».

Сегодня Кордоба открыл счет, а что потом? Больше ни одной голевой ситуации у ворот Помазуна! Мало вариантов в атаке... Да и в обороне много провалов. Полузащита просела. В итоге Ивич вынужден был заменить Кривцова, который, как правило, весьма эффективен.

Другое дело, что футболисты, появившиеся на поле во втором тайме, не внесли перелома в игру. О чем это говорит? Нет нужной ротации, без потери качества. «Краснодару» необходимо серьезное усиление зимой. Для борьбы за чемпионство и даже за призовое место нужно приобрести двух-трех игроков высокого класса. Не меньше. Но тут уже все зависит от политики клуба, от возможностей, бюджета», – сказал Орлов.