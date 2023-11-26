Быстров одним словом охарактеризовал матч «Балтика» – «Спартак»

Бывший спартаковец Владимир Быстров возмущен матчем 16-го тура РПЛ «Балтика» – «Спартак» (0:2).

Встреча в Калининграде прошла в снегопад.

Красных мячей не было.

«Спартак» в такую погоду играл в белой форме.

«После «Балтика» – «Спартак» я выключил телевизор. Я не видел мяча и не видел «Спартака» на поле. Это просто ненормально! Те люди, которые отвечали за происходящее, должны были быть уволены на следующий день с официальными заявлениями. Но я этого не увидел. Поэтому дальше футбол обсуждать не надо после такого дебилизма», – сказал Быстров.

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