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  • Быстров одним словом охарактеризовал матч «Балтика» – «Спартак»

Быстров одним словом охарактеризовал матч «Балтика» – «Спартак»

26 ноября 2023, 19:42
14

Бывший спартаковец Владимир Быстров возмущен матчем 16-го тура РПЛ «Балтика» – «Спартак» (0:2).

  • Встреча в Калининграде прошла в снегопад.
  • Красных мячей не было.
  • «Спартак» в такую погоду играл в белой форме.

«После «Балтика» – «Спартак» я выключил телевизор. Я не видел мяча и не видел «Спартака» на поле. Это просто ненормально! Те люди, которые отвечали за происходящее, должны были быть уволены на следующий день с официальными заявлениями. Но я этого не увидел. Поэтому дальше футбол обсуждать не надо после такого дебилизма», – сказал Быстров.

Тест: как хорошо вы ориентируйтесь в плей-офф Кубка России?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Быстров Владимир
Комментарии (14)
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Дубина
1701017495
Газовую мафию ффсю уволить!!!!
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alefreddy
1701018618
ваш Мюллер рулит все схвачено
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erybov1965
1701021450
Теперь понятно,почему зенит уже чемпион.Или опять-это другое?А футболу-капздец.Или это тоже не имеет никакого отношения?
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Давид59
1701023023
Во-первых Быстров не "бывший спартаковец", пишите уже оба клуба, за которые он выступал. А во-вторых я не вижу это "одно слово", там много слов.
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momwig_
1701028530
В этот раз не вышло. В этот раз - не ФАКел. НО. Когда дебил рассуждает о дебилизме - я всегда прошу - пишЫ исчО!
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moskowcity-petrv
1701028621
Быстров истеричка
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BarStep
1701067094
Ну тогда что, переигровка? Ждем снегопада в Калининграде, красный мячик, секту одеваем в черное) Ах да, всё за счет РФС/РПЛ/ЭСК (не понимаю, кто, за что у них там рулит)
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Iupiters88
1701076877
Могли бы хоть красный мяч найти. Мяча не видел, белые футболки не видел. Быстров прав в РФС много тупыхи случайных людей.
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zigbert
1701091925
Ахать и охать сейчас бессмысленно, надо принимать меры чтобы не допускать подобное.
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