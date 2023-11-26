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    • Быстров одним словом охарактеризовал матч «Балтика» – «Спартак»

    Быстров одним словом охарактеризовал матч «Балтика» – «Спартак»

    Бывший спартаковец Владимир Быстров возмущен матчем 16-го тура РПЛ «Балтика» – «Спартак» (0:2).

    • Встреча в Калининграде прошла в снегопад.
    • Красных мячей не было.
    • «Спартак» в такую погоду играл в белой форме.

    «После «Балтика» – «Спартак» я выключил телевизор. Я не видел мяча и не видел «Спартака» на поле. Это просто ненормально! Те люди, которые отвечали за происходящее, должны были быть уволены на следующий день с официальными заявлениями. Но я этого не увидел. Поэтому дальше футбол обсуждать не надо после такого дебилизма», – сказал Быстров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +574

      erybov1965 15 минут назад

      Теперь понятно,почему зенит уже чемпион.Или опять-это другое?А футболу-капздец.Или это тоже не имеет никакого отношения?

      0
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      Рейтинг: +3750

      alefreddy 1 час назад

      ваш Мюллер рулит все схвачено

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1603

      Дубина 1 час назад

      Газовую мафию ффсю уволить!!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6679

      Питерский князь 1 час назад

      Володя, смотреть срамтак, само по себе дебилизм!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +662

      Sanches65 > Питерский князь 1 час назад

      Быть заднеприводным как ты, тоже.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +36738

      VVM1964 > Sanches65 56 минут назад

      Это его конечно личное дело, но вот пропагандировать это он не должен, мало того это уже под запретом !!!

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