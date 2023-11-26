«Чем думают РФС и РПЛ: головой или задницей?»: Канчельскис – о матче «Балтика» – «Спартак»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил матч 16-го тура РПЛ «Балтика» – «Спартак» (0:2).

Встреча в Калининграде прошла в снегопад.

Красных мячей не было.

«Спартак» в такую погоду играл в белой форме.

«Вчера «Балтика» и «Спартак» играли не в футбол, а в хоккей с теннисным мячом. Полнейшее безобразие! Чем у нас думают в РФС и РПЛ: головой или задницей? Надо переходить на систему весна-осень, потому что нас и так не допустят до европейского футбола еще лет десять.

Наша лига даже не может найти специальный красный мяч для зимы. Ну сходите за ним в магазин! Что за организация футбольного чемпионата – просто бардак! У нас в федерации сидят нефутбольные люди. Что же вы творите! Даже элементарных вещей не могут сделать – все, что сейчас происходит в РПЛ, просто смех! Чем там эти люди занимаются в РФС? Ах да, кроссворды решают, а бардак как был, так и остается», – сказал Канчельскис.

Тест: как хорошо вы ориентируйтесь в плей-офф Кубка России?