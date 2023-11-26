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  • «Чем думают РФС и РПЛ: головой или задницей?»: Канчельскис – о матче «Балтика» – «Спартак»

«Чем думают РФС и РПЛ: головой или задницей?»: Канчельскис – о матче «Балтика» – «Спартак»

26 ноября 2023, 15:42
45

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил матч 16-го тура РПЛ «Балтика» – «Спартак» (0:2).

  • Встреча в Калининграде прошла в снегопад.
  • Красных мячей не было.
  • «Спартак» в такую погоду играл в белой форме.

«Вчера «Балтика» и «Спартак» играли не в футбол, а в хоккей с теннисным мячом. Полнейшее безобразие! Чем у нас думают в РФС и РПЛ: головой или задницей? Надо переходить на систему весна-осень, потому что нас и так не допустят до европейского футбола еще лет десять.

Наша лига даже не может найти специальный красный мяч для зимы. Ну сходите за ним в магазин! Что за организация футбольного чемпионата – просто бардак! У нас в федерации сидят нефутбольные люди. Что же вы творите! Даже элементарных вещей не могут сделать – все, что сейчас происходит в РПЛ, просто смех! Чем там эти люди занимаются в РФС? Ах да, кроссворды решают, а бардак как был, так и остается», – сказал Канчельскис.

Тест: как хорошо вы ориентируйтесь в плей-офф Кубка России?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Канчельскис Андрей
Комментарии (45)
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ЧАЛДОН
1701004403
РФС и РПЛ вообще не думают.
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Anton1969
1701004613
Неужели ещё есть люди, которые не знают чем у нас думают в РФС и РПЛ: головой или задницей???
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Garrincha58
1701004706
А летом опять начнут ныть мол жара играть нельзя особенно для ТВ в 14 ч. Так может пока нас банят вообще лет на 10 перерывчик сделать всех футболистов в армию, а Канчельскиса командиром
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BRO_football
1701004927
В России зимой выпал снег! Удивительно! В РФС не были к этому готовы! Никогда такого не было и вот опять. Зато сколько денег тратится на содержание РФС, а купить красный мячик (даже у тех же китайцев) никто не догадался. Действительно. Осталось играть всего 2 тура, из них часть на юге России, где снега не предвидится. А там в марте снег растает. Можно сэкономить на красном мяче. Бардак. Действительно бардак в РФС уже давно и по всем фронтам!
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VVM1964
1701005020
"Надо переходить на систему весна-осень" - т. е. вчера-сегодня должны были сыграть 28 тур, а 29 и 30 ( РЕШАЮЩИЕ ) В ДЕКАБРЕ !!! ((( Только дебил не может усвоить, что дело не в "системе", а в КАЛЕНДАРЕ проведения игр и его надо составлять так, что бы заканчивать чемпионат максимум в Октябре !!! Тем более, что игры сборной сейчас НИКОМУ не нужны. Ну и конечно спасут нас только крытые стадионы !.... или резкое изменение климата )))
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Красногвардейчик
1701009838
Трудно с ним не согласится....летом нужно играть, а не на стадионах под крышей....под крышей театр смотрят и балет
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JTherry
1701010208
хотел какую-то цитатку этого дцп-шника вынуть, но не смог: все - не в тему и все - будто специалист, далекий от футбола говорил про матч в Калининграде... ну какой нахер мяч можно пойти и купить в магазине, когда их согласовывают у спонсора с командами в РФС в начале сезона...) правильно Канчеллу турнули из Тобола, он же вроде Моста всё свои старые успехи вспоминает, а новые реалии для него - пустой звук...)) то, что РФС облажался с регламентом о футболках и мяче всем и так ясно, но такую пургу нести, как бывший футболист МЮ - это за гранью...
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Опорник1984
1701022598
Что-бы не было разногласий в обществе нужно просто перенести матч на любой резервный день. Форс мажор.
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Дядя Серёжа
1701063689
А что Оренбург готовит Спартаку?
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zigbert
1701072777
Дело совсем не в системе проведения чемпионата. Все что случилось в Калининграде целиком и полностью лежит на совести РФС, который пустил всю свою работу на самотек.
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