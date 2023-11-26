Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • «Чем думают РФС и РПЛ: головой или задницей?»: Канчельскис – о матче «Балтика» – «Спартак»

    «Чем думают РФС и РПЛ: головой или задницей?»: Канчельскис – о матче «Балтика» – «Спартак»

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил матч 16-го тура РПЛ «Балтика» – «Спартак» (0:2).

    • Встреча в Калининграде прошла в снегопад.
    • Красных мячей не было.
    • «Спартак» в такую погоду играл в белой форме.

    «Вчера «Балтика» и «Спартак» играли не в футбол, а в хоккей с теннисным мячом. Полнейшее безобразие! Чем у нас думают в РФС и РПЛ: головой или задницей? Надо переходить на систему весна-осень, потому что нас и так не допустят до европейского футбола еще лет десять.

    Наша лига даже не может найти специальный красный мяч для зимы. Ну сходите за ним в магазин! Что за организация футбольного чемпионата – просто бардак! У нас в федерации сидят нефутбольные люди. Что же вы творите! Даже элементарных вещей не могут сделать – все, что сейчас происходит в РПЛ, просто смех! Чем там эти люди занимаются в РФС? Ах да, кроссворды решают, а бардак как был, так и остается», – сказал Канчельскис.

    Новости по теме
    Ловчев рассказал, чем его удивил «Спартак» в матче с «Балтикой» 11
    Анализ матча «Балтика» – «Спартак» от Бубнова 5
    Президента РПЛ призвали к отставке после матча «Балтика» – «Спартак» 14
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:42
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1469

      Номэд 27 минут назад

      ...У нас в федерации сидят нефутбольные люди
      Ну так там почти все выходцы из вшивого недоклуба сидят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8524

      BarStep 49 минут назад

      И тут Остапа понесло.. ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36728

      VVM1964 1 час назад

      "Надо переходить на систему весна-осень" - т. е. вчера-сегодня должны были сыграть 28 тур, а 29 и 30 ( РЕШАЮЩИЕ ) В ДЕКАБРЕ !!! ((( Только дебил не может усвоить, что дело не в "системе", а в КАЛЕНДАРЕ проведения игр и его надо составлять так, что бы заканчивать чемпионат максимум в Октябре !!! Тем более, что игры сборной сейчас НИКОМУ не нужны. Ну и конечно спасут нас только крытые стадионы !.... или резкое изменение климата )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1542

      Freyd > VVM1964 2 минуты назад

      Согласен, два совершенно не нужных сбора сборной,это минимум 3 тура провести можно было.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12690

      BRO_football 1 час назад

      В России зимой выпал снег! Удивительно! В РФС не были к этому готовы!
      Никогда такого не было и вот опять. Зато сколько денег тратится на содержание РФС, а купить красный мячик (даже у тех же китайцев) никто не догадался.
      Действительно. Осталось играть всего 2 тура, из них часть на юге России, где снега не предвидится. А там в марте снег растает. Можно сэкономить на красном мяче.
      Бардак. Действительно бардак в РФС уже давно и по всем фронтам!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12690

      BRO_football > BRO_football 55 минут назад

      Если немного переделать календарь, и часть игр сместить на лето, то проблема с красным мячом решится сама собой.
      Но ведь это же очень сложно для нашего РФС!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18182

      Garrincha58 1 час назад

      А летом опять начнут ныть мол жара играть нельзя особенно для ТВ в 14 ч. Так может пока нас банят вообще лет на 10 перерывчик сделать всех футболистов в армию, а Канчельскиса командиром

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16703

      Anton01011969 1 час назад

      Неужели ещё есть люди, которые не знают чем у нас думают в РФС и РПЛ: головой или задницей???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10486

      САДЫЧОК 1 час назад

      Канчельскис говорит..У нас в федерации сидят нефутбольные люди. Что же вы творите! Даже элементарных вещей не могут сделать – все, что сейчас происходит в РПЛ, просто смех!
      ...Они такие же продажные как и ты Канчельскис!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5588

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Надо переходить чисто на лето. В конце апреля апреля начинать и в октябре заканчивать епт. Пущай играют 2 раза в неделю.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      ЧАЛДОН 1 час назад

      РФС и РПЛ вообще не думают.

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+