Мостовой рассказал о споре с Клаудиньо за право пробить пенальти в игре с «Сочи»

с игры надо забивать, а халявные пенальти всем охота пробить тут не в этом дело гл.тренер перед матчем или вообще должен назначать штатного пенальтиста или его сменщика, если того нет на поле, а видать Семак ничего не решает поэтому так и играют хочу не хочу
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прояснил спор с Клаудиньо во время матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0).
- Во 2-м тайме «Зенит» заработал право на пенальти.
- Клаудиньо и Мостовой решали, кто будет бить.
- В итоге исполнил бразилец – его удар намертво взял вратарь Никита Гойло.
«Я чаще бил пенальти и с уверенностью пошел к мячу. И он тоже хотел пробить... Очень сильно попросил. Но, думаю, после этого удара больше вопросов не будет», – со смехом сказал Мостовой.