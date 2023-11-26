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  • Мостовой рассказал о споре с Клаудиньо за право пробить пенальти в игре с «Сочи»

Мостовой рассказал о споре с Клаудиньо за право пробить пенальти в игре с «Сочи»

26 ноября 2023, 13:20
6

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прояснил спор с Клаудиньо во время матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0).

  • Во 2-м тайме «Зенит» заработал право на пенальти.
  • Клаудиньо и Мостовой решали, кто будет бить.
  • В итоге исполнил бразилец – его удар намертво взял вратарь Никита Гойло.

«Я чаще бил пенальти и с уверенностью пошел к мячу. И он тоже хотел пробить... Очень сильно попросил. Но, думаю, после этого удара больше вопросов не будет», – со смехом сказал Мостовой.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Сочи Зенит Мостовой Андрей Клаудиньо
Комментарии (6)
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Давид59
1700994265
Было бы не так смешно, если бы из-за этого не досчитались очков.
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neveldomha
1700994689
Андрюха весь матч был обиженный. Но главное с игры забил.
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DOCTOR PENALTY
1700996983
Клоуны. Раздевалка у вас копчёная и ничего хорошего от этого не будет, Семак ещё пожалеет, что зачехлил Чистякова, Ерохина и Сутормина.
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Garrincha58
1701001321
с игры надо забивать, а халявные пенальти всем охота пробить тут не в этом дело гл.тренер перед матчем или вообще должен назначать штатного пенальтиста или его сменщика, если того нет на поле, а видать Семак ничего не решает поэтому так и играют хочу не хочу
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