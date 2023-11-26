Мостовой рассказал о споре с Клаудиньо за право пробить пенальти в игре с «Сочи»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прояснил спор с Клаудиньо во время матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0).

Во 2-м тайме «Зенит» заработал право на пенальти.

Клаудиньо и Мостовой решали, кто будет бить.

В итоге исполнил бразилец – его удар намертво взял вратарь Никита Гойло.

«Я чаще бил пенальти и с уверенностью пошел к мячу. И он тоже хотел пробить... Очень сильно попросил. Но, думаю, после этого удара больше вопросов не будет», – со смехом сказал Мостовой.