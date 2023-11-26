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    • Мостовой рассказал о споре с Клаудиньо за право пробить пенальти в игре с «Сочи»

    Мостовой рассказал о споре с Клаудиньо за право пробить пенальти в игре с «Сочи»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прояснил спор с Клаудиньо во время матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0).

    • Во 2-м тайме «Зенит» заработал право на пенальти.
    • Клаудиньо и Мостовой решали, кто будет бить.
    • В итоге исполнил бразилец – его удар намертво взял вратарь Никита Гойло.

    «Я чаще бил пенальти и с уверенностью пошел к мячу. И он тоже хотел пробить... Очень сильно попросил. Но, думаю, после этого удара больше вопросов не будет», – со смехом сказал Мостовой.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18182

      Garrincha58 2 часа назад

      с игры надо забивать, а халявные пенальти всем охота пробить тут не в этом дело гл.тренер перед матчем или вообще должен назначать штатного пенальтиста или его сменщика, если того нет на поле, а видать Семак ничего не решает поэтому так и играют хочу не хочу

      0
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      Рейтинг: +25371

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Клоуны. Раздевалка у вас копчёная и ничего хорошего от этого не будет, Семак ещё пожалеет, что зачехлил Чистякова, Ерохина и Сутормина.

      0
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      Рейтинг: +5588

      ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      Клава своим пижонством опозорился. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +5525

      neveldomha 3 часа назад

      Андрюха весь матч был обиженный. Но главное с игры забил.

      0
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      Рейтинг: +7223

      Давид59 4 часа назад

      Было бы не так смешно, если бы из-за этого не досчитались очков.

      1
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