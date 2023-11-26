Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» и «Краснодар», 16 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября 2023, в 14:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Урал»: Помазун, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Итало, Малькевич, Аюпов, Егорычев, Сиссе, Бикфалви, Шеттине.

Главный тренер: Виктор Гончаренко

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун.

Главный тренер: Владимир Ивич

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Урал» – «Краснодар»