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    • «Урал» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2023

    «Урал» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» и «Краснодар», 16 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября 2023, в 14:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Урал»: Помазун, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Итало, Малькевич, Аюпов, Егорычев, Сиссе, Бикфалви, Шеттине.

    Главный тренер: Виктор Гончаренко

    «Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун.

    Главный тренер: Владимир Ивич

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Урал» – «Краснодар»

    Источник: Спортбокс

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