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  • Губерниев призвал к реформе российского футбола после матча «Балтика» – «Спартак»

Губерниев призвал к реформе российского футбола после матча «Балтика» – «Спартак»

26 ноября 2023, 01:24
32

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча 16-го тура РПЛ «Балтика» – «Спартак» (0:2). На игре был снегопад.

«В России не надо играть в футбол в декабре. Надо играть, когда трава вырастет, и переходить на систему «весна-осень». Еще раз подчеркну: люди, которые переходили «осень-весна», думали не о российском футболе, а о собственном кошельке.

Давайте еще будем играть, давайте на Новый год поиграем, потом в январе. В России основные матчи надо играть на хороших полях, когда вырастет трава», – сказал Губерниев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Губерниев Дмитрий
Комментарии (32)
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aldo conte
1700961772
Губерниев лишает нас надежды на возвращение в европейский футбол. Хочется верить, что мы дождёмся и наши клубы будут играть в еврокубках. Система осень-весна делалась с учетом еврокубков. А вот в этом сезоне не стоило делать перерыв для никому не нужного матча сборной с Кубой, а проводить игры РПЛ. И всё бы закончилось в эти выходные (календарь можно было спланировать и играть на юге и в СПб) и не было бы матча на снегу в Калининграде и игр в начале декабря.
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Ziklop
1700979111
Дима свою мысль озвучил или команду дали? конечно он прав! про ЕК словоблудие, команде всегда проще подготовится к одной игре в неделю, чем месить снег два раза в неделю!
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Валя Ромашина
1700980898
Когда зенит купил Витселя и Халка они решили что зенит выиграет все кубки . Поэтому сделали под зенит - осень - весна . Зенит не смог ничего выиграть , но сразу нельзя назад все переиграть , слишком бросается в глаза . Футбол добили этим зенитом , туда идет все и решения судей , и пенальти - все в пользу зенита . Пока у власти обнулитель зенит будет чемпионом .
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Napaleon Banapart
1700983238
От перестановки кроватей в борделе выручка не поднимется. Реформы нужно не в футболе проводить а в стране.
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Дядя Серёжа
1700984211
Так этот принцип и работает... и трава не расти...
Ответить
Дядя Серёжа
1700984527
Дождь, снег, морозы... Бросьте эти сентиментальные грёзы! В России играем, пустой звон, Может отменим зимой биатлон?
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САДЫЧОК
1700984639
Кто этот лузер Губерниев? Никто!
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МАН. Ю
1700985404
Админ, ты что, придурок угараешь? Это полупокер, футбольный обозреватель! Тогда вы, мЛя, порно сайт! Уроды!!!!
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Plyash
1700990230
Всё верно,народ хочет сидеть на стадионе в маечке и шортах,вкушая прохладительные напитки,а не морозить свой зад на ледяной скамейке.А футболисты хотят играть в спортивных трусах,а не в панталонах с начёсом. Молодец Губерниев,давно пора исправлять ошибки чиновников,давно уже "канувших в лету."Хотя Газзаев,один из них,обещал всё вернуть,но он уже не ГД-ешник.
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Каратель помойников
1701084779
Шлепающая губа в любой дырке тампакс
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