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    • Губерниев призвал к реформе российского футбола после матча «Балтика» – «Спартак»

    Губерниев призвал к реформе российского футбола после матча «Балтика» – «Спартак»

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча 16-го тура РПЛ «Балтика» – «Спартак» (0:2). На игре был снегопад.

    «В России не надо играть в футбол в декабре. Надо играть, когда трава вырастет и переходить на систему «весна-осень». Еще раз подчеркну, люди, которые переходили «осень-весна», думали не о российском футболе, а о собственном кошельке.

    Давайте еще будем играть, давайте на Новый год поиграем, потом в январе. В России основные матчи надо играть на хороших полях, когда вырастет трава», – сказал Губерниев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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