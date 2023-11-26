Губерниев призвал к реформе российского футбола после матча «Балтика» – «Спартак»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча 16-го тура РПЛ «Балтика» – «Спартак» (0:2). На игре был снегопад.

У «Спартака» забили Даниил Хлусевич и Квинси Промес.

«Спартак» поднялся в топ-4.

«Балтика» завтра может опуститься в зону вылета.

«В России не надо играть в футбол в декабре. Надо играть, когда трава вырастет, и переходить на систему «весна-осень». Еще раз подчеркну: люди, которые переходили «осень-весна», думали не о российском футболе, а о собственном кошельке.

Давайте еще будем играть, давайте на Новый год поиграем, потом в январе. В России основные матчи надо играть на хороших полях, когда вырастет трава», – сказал Губерниев.

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