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    • Федотов после поражения ЦСКА от «Динамо» пожаловался на нехватку трансферов

    Федотов после поражения ЦСКА от «Динамо» пожаловался на нехватку трансферов

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопросы журналистов после матча 16-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3).

    • ЦСКА вел в счете после 1-го тайма.
    • Москвичи проиграли в основное время впервые с августа.
    • ЦСКА идет в РПЛ 5-м.

    «У нас не хватает трансферов? Это показал не только этот матч. Нам нужно это пережить, переворачивать эту ситуацию. Игры прошлые показывали, что нам это под силу. Времени немного до следующей игры, но попробуем.

    «Динамо» надо отдать должное. В переходных фазах они сыграли здорово. Мы могли уйти на перерыв при лучшей разнице мячей», – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +15117

      Skull_Boy 21 минуту назад

      Иди тренируй коровок на полянке, где толку от тебя и там не будет и схема 3-4-2-1 НЕ РАБОТАЕТ, где Заболотный кто угодно, но не футболист

      0
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      Рейтинг: +123

      [email protected] 41 минуту назад

      ******* смотреть эти жалкие потуги ЦСКА сваливается в середнячков

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      Рейтинг: +123

      [email protected] 44 минуты назад

      Гинер жадный еврей да продай ты уже команду в добрые руки

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      Рейтинг: +15117

      Skull_Boy > [email protected] 24 минуты назад

      Если ты придурок, то держи это в тайне, а не ори всюду и клуб уже как 4 года не принадлежит Гинеру и он обыкновенный управленец

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      Рейтинг: +123

      [email protected] 51 минуту назад

      я уже ******** смотреть эту ***** ало вы армия или кто

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      Рейтинг: +123

      [email protected] 53 минуты назад

      чмошники ******

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