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  • Федотов после поражения ЦСКА от «Динамо» пожаловался на нехватку трансферов

Федотов после поражения ЦСКА от «Динамо» пожаловался на нехватку трансферов

25 ноября 2023, 20:27
10

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопросы журналистов после матча 16-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3).

  • ЦСКА вел в счете после 1-го тайма.
  • Москвичи проиграли в основное время впервые с августа.
  • ЦСКА идет в РПЛ 5-м.

«У нас не хватает трансферов? Это показал не только этот матч. Нам нужно это пережить, переворачивать эту ситуацию. Игры прошлые показывали, что нам это под силу. Времени немного до следующей игры, но попробуем.

«Динамо» надо отдать должное. В переходных фазах они сыграли здорово. Мы могли уйти на перерыв при лучшей разнице мячей», – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Федотов Владимир
Комментарии (10)
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pasha-ansh@mail.ru
1700934613
чмошники ******
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pasha-ansh@mail.ru
1700934718
я уже ******** смотреть эту ***** ало вы армия или кто
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pasha-ansh@mail.ru
1700935141
Гинер жадный еврей да продай ты уже команду в добрые руки
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pasha-ansh@mail.ru
1700935289
******* смотреть эти жалкие потуги ЦСКА сваливается в середнячков
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Skull_Boy
1700936485
Иди тренируй коровок на полянке, где толку от тебя и там не будет и схема 3-4-2-1 НЕ РАБОТАЕТ, где Заболотный кто угодно, но не футболист
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FCSpartakM
1700945736
у вас бистрович в аренде в балтике. Сами загнали себя в такое положение, а теперь ноют. Да ни у кого нет длинной скамейки, кроме спартака .динамо и зенита. Но ноет только конюх после каждого матча.
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