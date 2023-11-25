Федотов после поражения ЦСКА от «Динамо» пожаловался на нехватку трансферов

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопросы журналистов после матча 16-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3).

ЦСКА вел в счете после 1-го тайма.

Москвичи проиграли в основное время впервые с августа.

ЦСКА идет в РПЛ 5-м.

«У нас не хватает трансферов? Это показал не только этот матч. Нам нужно это пережить, переворачивать эту ситуацию. Игры прошлые показывали, что нам это под силу. Времени немного до следующей игры, но попробуем.

«Динамо» надо отдать должное. В переходных фазах они сыграли здорово. Мы могли уйти на перерыв при лучшей разнице мячей», – сказал Федотов.