Мостовой прокомментировал трудности в освоении Power Point на тренерских курсах

Александр Мостовой отреагировал на слова Дмитрия Сычева о том, что он до сих пор не освоил Power Point.
«В простой футбол играть труднее всегда. Мы привыкли выходить на поле, а не фишки переставлять.
Трудности с Power Point? Футбол давно существует на планете, когда компьютеров еще не существовало, но люди играли.
Просто освоение данных программ [Power Point] входит в обучение, это приходится выполнять. Но повторюсь, усложнять футбол не надо, в него играют люди, а не компьютеры», – сказал Мостовой.
- Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.
- Он учится по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА».
- Процесс обучения стартовал в августе.
- Power Point – программа для создания презентаций.
Источник: «Спорт-Экспресс»