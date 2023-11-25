Мостовой прокомментировал трудности в освоении Power Point на тренерских курсах

Александр Мостовой отреагировал на слова Дмитрия Сычева о том, что он до сих пор не освоил Power Point.

«В простой футбол играть труднее всегда. Мы привыкли выходить на поле, а не фишки переставлять.

Трудности с Power Point? Футбол давно существует на планете, когда компьютеров еще не существовало, но люди играли.

Просто освоение данных программ [Power Point] входит в обучение, это приходится выполнять. Но повторюсь, усложнять футбол не надо, в него играют люди, а не компьютеры», – сказал Мостовой.