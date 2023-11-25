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    • Мостовой прокомментировал трудности в освоении Power Point на тренерских курсах

    Мостовой прокомментировал трудности в освоении Power Point на тренерских курсах

    Александр Мостовой отреагировал на слова Дмитрия Сычева о том, что он до сих пор не освоил Power Point.

    «В простой футбол играть труднее всегда. Мы привыкли выходить на поле, а не фишки переставлять.

    Трудности с Power Point? Футбол давно существует на планете, когда компьютеров еще не существовало, но люди играли.

    Просто освоение данных программ [Power Point] входит в обучение, это приходится выполнять. Но повторюсь, усложнять футбол не надо, в него играют люди, а не компьютеры», – сказал Мостовой.

    • Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.
    • Он учится по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА».
    • Процесс обучения стартовал в августе.
    • Power Point – программа для создания презентаций.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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