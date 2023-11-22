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    • «До сих пор не освоил Power Point»: Сычев – об обучении Мостового на тренера

    «До сих пор не освоил Power Point»: Сычев – об обучении Мостового на тренера

    Сокурсник Александра Мостового по обучению на тренера Дмитрий Сычев рассказал, как дается образовательный процесс экс-игроку «Сельты».

    «Он прогрессирует с каждым модулем. Единственное, Power Point [программа для создания презентаций] до сих пор не освоил. Но подкован очень серьезно. Знания растут, уверенно проводит тренировки.

    Уверен, не за горами приглашение в один из серьезных клубов с серьезной задачей. Мне кажется, он уже к этому готов. Обучение серьезно продвинулось. Много информации, которая дает возможность успешно выполнять тренерские функции», – сказал Сычев.

    • Мостовой может отправиться на стажировку в «Факел».
    • Он учится на тренера с лета.
    • Мостовой тренировал только в Медиалиге.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20694

      ilichkadr 23 минуты назад

      Да уж......... Power Point для будущего тренера это круто. Как же Шурик будет создавать презентации будущих побед!?

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    • ...
      Рейтинг: +2931

      Suvorov71 2 часа назад

      Ну держись футбольная россия, скоро Сашко будет сиять в футбольной лиги

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