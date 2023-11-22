«До сих пор не освоил Power Point»: Сычев – об обучении Мостового на тренера

Сокурсник Александра Мостового по обучению на тренера Дмитрий Сычев рассказал, как дается образовательный процесс экс-игроку «Сельты».
«Он прогрессирует с каждым модулем. Единственное, Power Point [программа для создания презентаций] до сих пор не освоил. Но подкован очень серьезно. Знания растут, уверенно проводит тренировки.
Уверен, не за горами приглашение в один из серьезных клубов с серьезной задачей. Мне кажется, он уже к этому готов. Обучение серьезно продвинулось. Много информации, которая дает возможность успешно выполнять тренерские функции», – сказал Сычев.
- Мостовой может отправиться на стажировку в «Факел».
- Он учится на тренера с лета.
- Мостовой тренировал только в Медиалиге.
Источник: «Спорт-Экспресс»