«До сих пор не освоил Power Point»: Сычев – об обучении Мостового на тренера

Сокурсник Александра Мостового по обучению на тренера Дмитрий Сычев рассказал, как дается образовательный процесс экс-игроку «Сельты».

«Он прогрессирует с каждым модулем. Единственное, Power Point [программа для создания презентаций] до сих пор не освоил. Но подкован очень серьезно. Знания растут, уверенно проводит тренировки.

Уверен, не за горами приглашение в один из серьезных клубов с серьезной задачей. Мне кажется, он уже к этому готов. Обучение серьезно продвинулось. Много информации, которая дает возможность успешно выполнять тренерские функции», – сказал Сычев.