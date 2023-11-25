У Варана конфликт с тен Хагом – известна причина

А у кого из игроков МЮ её нет? Лысый загнался. Не зашло, - надо уходить.
В «Манчестер Юнайтед» есть конфликт между игроком и тренером Эриком тен Хагом.
Речь о защитнике Рафаэле Варане. Его отношения с тренером практически разрушены, о чем сообщают в Англии.
Причина – Варан не понимает, почему предпочтение при выборе состава отдается возрастному Джонни Эвансу и Виктору Линделефу.
Француз вскоре может покинуть «МЮ». Им интересуется «Бавария», но возможный трансфер осложняет высокая зарплата Варана.
- У 30-летнего Варана в сезоне АПЛ 8 матчей, гол.