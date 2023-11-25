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    У Варана конфликт с тен Хагом – известна причина

    В «Манчестер Юнайтед» есть конфликт между игроком и тренером Эриком тен Хагом.

    Речь о защитнике Рафаэле Варане. Его отношения с тренером практически разрушены, о чем сообщают в Англии.

    Причина – Варан не понимает, почему предпочтение при выборе состава отдается возрастному Джонни Эвансу и Виктору Линделефу.

    Француз вскоре может покинуть «МЮ». Им интересуется «Бавария», но возможный трансфер осложняет высокая зарплата Варана.

    • У 30-летнего Варана в сезоне АПЛ 8 матчей, гол.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 00:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2165

      DMитрий 41 минуту назад

      А у кого из игроков МЮ её нет? Лысый загнался. Не зашло, - надо уходить.

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