У Варана конфликт с тен Хагом – известна причина

В «Манчестер Юнайтед» есть конфликт между игроком и тренером Эриком тен Хагом.

Речь о защитнике Рафаэле Варане. Его отношения с тренером практически разрушены, о чем сообщают в Англии.

Причина – Варан не понимает, почему предпочтение при выборе состава отдается возрастному Джонни Эвансу и Виктору Линделефу.

Француз вскоре может покинуть «МЮ». Им интересуется «Бавария», но возможный трансфер осложняет высокая зарплата Варана.

У 30-летнего Варана в сезоне АПЛ 8 матчей, гол.

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