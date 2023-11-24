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    Талалаев заявил о планах отрастить длинные волосы

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев объяснил, почему не стрижется.

    – Вы как будто бы давно не стриглись. С чем это связано?

    – Связано с серией команды. Есть у футболистов и тренеров определенные привычки. Нам осталось отыграть последний тур 26 ноября со «СКА‑Хабаровском». Надеюсь, серия продолжится. Сейчас 12 игр не проигрываем. Надо соблюдать, приходится. Я вообще хочу, чтобы до конца чемпионата я длинные волосы отрастил, как у вас. У нас некоторые пацаны в команде не бреются, а есть те, кто не стрижется.

    • «Химки» идут в Первой лиге на 3-м месте.
    • В прошлом сезоне команда с Талалаевым вылетела из РПЛ.
    • Впереди у химчан матч 20-го тура Первой лиги против «СКА-Хабаровска».

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    Источник: «Матч ТВ»

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