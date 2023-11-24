Талалаев заявил о планах отрастить длинные волосы

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев объяснил, почему не стрижется.
– Вы как будто бы давно не стриглись. С чем это связано?
– Связано с серией команды. Есть у футболистов и тренеров определенные привычки. Нам осталось отыграть последний тур 26 ноября со «СКА‑Хабаровском». Надеюсь, серия продолжится. Сейчас 12 игр не проигрываем. Надо соблюдать, приходится. Я вообще хочу, чтобы до конца чемпионата я длинные волосы отрастил, как у вас. У нас некоторые пацаны в команде не бреются, а есть те, кто не стрижется.
- «Химки» идут в Первой лиге на 3-м месте.
- В прошлом сезоне команда с Талалаевым вылетела из РПЛ.
- Впереди у химчан матч 20-го тура Первой лиги против «СКА-Хабаровска».
Источник: «Матч ТВ»