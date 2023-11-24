Талалаев заявил о планах отрастить длинные волосы

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев объяснил, почему не стрижется.

– Вы как будто бы давно не стриглись. С чем это связано?

– Связано с серией команды. Есть у футболистов и тренеров определенные привычки. Нам осталось отыграть последний тур 26 ноября со «СКА‑Хабаровском». Надеюсь, серия продолжится. Сейчас 12 игр не проигрываем. Надо соблюдать, приходится. Я вообще хочу, чтобы до конца чемпионата я длинные волосы отрастил, как у вас. У нас некоторые пацаны в команде не бреются, а есть те, кто не стрижется.