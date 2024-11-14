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    • Талалаев рассказал о несостоявшемся переходе Батракова в «Химки»

    Талалаев рассказал о несостоявшемся переходе Батракова в «Химки»

    Экс-тренер «Химок» Андрей Талалаев заявил, что прошлой зимой Алексей Батраков из «Локомотива» мог оказаться в подмосковном клубе.

    «У «Химок» всегда были хорошие отношения с «Локомотивом», несколько ребят, прошедших через систему подмосковного клуба, работают в школе «железнодорожников», а с [спортивным директором «Локо»] Дмитрием Ульяновым мы вместе росли. За их молодежью внимательно следили.

    Прошлой зимой мы рассматривали Батракова, вратаря Митрова, который сейчас в «Шиннике», и еще одного защитника из «Локомотива» – Погосова. Эти кандидатуры были на столе у [инвестора «Химок»] Туфана Садыгова.

    Была возможность попробовать подписать Батракова. Но он очень быстро пошел в гору. «Локомотив» как раз повез его на сбор с основой, разглядели парня – и раз-раз, заиграл.

    Удивил ли такой прогресс Алексея? Знаете, я часто ходил на «Сапсан Арену» на игры молодежки «Локомотива». Повторю, он очень быстро раскрылся! Главное, чтобы не накрыл синдром второго года, о чем все говорят.

    Помните, как Измайлов стрельнул? Или взять Захаряна: очень яркий первый сезон, потом уже попроще. Лишь бы не ушла эффективность. А так, конечно, такие футболисты рождаются не каждые 5-10 лет.

    В 19 так разрывать Премьер-лигу по «гол+пас» – видно, что и талантливый, и обученный, и нестандартый. Когда все это вместе, то получается такой игрок», – сказал Талалаев.

    • Батраков в этом сезоне забил 11 голов и сделал 8 ассистов в 19 матчах.

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    Источник: Metaratings

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