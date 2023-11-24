Красич назвал россиянина с лучшими шансами на «Золотой мяч»

Бывший игрок ЦСКА Милош Красич выделил сильнейшего российского футболиста.

«Слежу немного за Александром Головиным. Думаю, он смог бы сейчас играть в том же «Ювентусе», например. Он показал, что является высококачественным игроком.

Считаю, у Александра больше всего шансов получить «Золотой мяч» среди россиян. Может быть, в ближайшие несколько лет он выиграет эту награду. Я в это верю, это вполне возможно», – сказал Красич.

Головин с 2018 года в «Монако».

Он стоит 30 миллионов евро – дороже всех соотечественников.

Зимой Головиным интересовалась «Боруссия» Д.

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