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    • Красич назвал россиянина с лучшими шансами на «Золотой мяч»

    Красич назвал россиянина с лучшими шансами на «Золотой мяч»

    Бывший игрок ЦСКА Милош Красич выделил сильнейшего российского футболиста.

    «Слежу немного за Александром Головиным. Думаю, он смог бы сейчас играть в том же «Ювентусе», например. Он показал, что является высококачественным игроком.

    Считаю, у Александра больше всего шансов получить «Золотой мяч» среди россиян. Может быть, в ближайшие несколько лет он выиграет эту награду. Я в это верю, это вполне возможно», – сказал Красич.

    • Головин с 2018 года в «Монако».
    • Он стоит 30 миллионов евро – дороже всех соотечественников.
    • Зимой Головиным интересовалась «Боруссия» Д.

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    Источник: «РБ Спорт»

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