Мбаппе выйдет на матч с «Монако» со специальной золотой нашивкой

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выйдет на сегодняшний матч с «Монако» со специальной золотой нашивкой на форме.

Теперь с ней будет выходить лучший бомбардир чемпионата Франции на момент начала тура. Нашивку можно увидеть на графике ниже (буква О в слове Top).

Именно Мбаппе сейчас лидирует в списке бомбардиров Лиги 1 с 13 голами. На третьей позиции с шестью голами Александр Головин.

Мбаппе – самый дорогой футболист мира (180 миллионов евро).

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