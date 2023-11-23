Чалов назвал сумму первой зарплаты в ЦСКА: «Для 13-летнего неплохие деньги»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, что функции его первого агента выполняла мама, которая вела переговоры с клубом.

– Мама действительно была вашим агентом до 18 лет?

– Первый контракт у меня был с ЦСКА в 13 лет. Конечно, ребенок не может заключить его без согласия родителей. И мама ходила и постоянно общалась с руководством, с тренерами. Понятно, что это не тот контракт, когда нужно согласовывать какие-то условия. Но до 17 – 18 лет мама всегда была в курсе всего.

– С Евгением Гинером, получается, общалась?

– Больше с Романом Бабаевым, с Олегом Яровинским… Они до сих пор ее помнят, при встрече спрашивают, как у мамы дела, передают приветы. Отношения остались замечательные.

– Первая зарплата была большой?

– 10 тысяч рублей. Для 13-летнего пацана неплохие деньги. Но ничего особенного поначалу не покупал. Мне сразу поставили критическое мышление – нужно правильно тратить, нельзя все спустись сразу, а нужно откладывать понемножку.

– Много скопили?

– Не-а! Я постоянно откладывал деньги на что-то, а брат периодически их находил… Ну и брал в долг на неограниченный срок! А первая моя крупная покупка – PlayStation. Это было что-то – сам заработал, сам купил! Приятно.

Чалов провел в нынешнем сезоне 21 матч за ЦСКА, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.

Нападающий дебютировал за основную команду ЦСКА 21 сентября 2016 года в гостевом матче 1/16 Кубка России против «Енисея» (1:2).

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