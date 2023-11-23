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    • Чалов назвал сумму первой зарплаты в ЦСКА: «Для 13-летнего неплохие деньги»

    Чалов назвал сумму первой зарплаты в ЦСКА: «Для 13-летнего неплохие деньги»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, что функции его первого агента выполняла мама, которая вела переговоры с клубом.

    – Мама действительно была вашим агентом до 18 лет?

    – Первый контракт у меня был с ЦСКА в 13 лет. Конечно, ребенок не может заключить его без согласия родителей. И мама ходила и постоянно общалась с руководством, с тренерами. Понятно, что это не тот контракт, когда нужно согласовывать какие-то условия. Но до 17 – 18 лет мама всегда была в курсе всего.

    – С Евгением Гинером, получается, общалась?

    – Больше с Романом Бабаевым, с Олегом Яровинским… Они до сих пор ее помнят, при встрече спрашивают, как у мамы дела, передают приветы. Отношения остались замечательные.

    – Первая зарплата была большой?

    – 10 тысяч рублей. Для 13-летнего пацана неплохие деньги. Но ничего особенного поначалу не покупал. Мне сразу поставили критическое мышление – нужно правильно тратить, нельзя все спустись сразу, а нужно откладывать понемножку.

    – Много скопили?

    – Не-а! Я постоянно откладывал деньги на что-то, а брат периодически их находил… Ну и брал в долг на неограниченный срок! А первая моя крупная покупка – PlayStation. Это было что-то – сам заработал, сам купил! Приятно.

    • Чалов провел в нынешнем сезоне 21 матч за ЦСКА, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.
    • Нападающий дебютировал за основную команду ЦСКА 21 сентября 2016 года в гостевом матче 1/16 Кубка России против «Енисея» (1:2).

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    Сегодня, 16:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +293

      Amorphis 42 минуты назад

      Сколько моментов запороол джесть, так бы капусту получал, в минусе был бы))

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