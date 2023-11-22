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    Джигурда назвал самую сексуальную спортсменку России

    Певец, шоумен Никита Джигурда выделил самую красивую спортсменку России.

    «[Фигуристка] Алина Загитова – самая сексуальная и красивая спортсменка России! Она умница, что пробует себя в разных ипостасях – не каждая чемпионка на это способна.

    Хейтеры всегда будут осуждать за откровенные фотосессии. Для меня Алина – фаворит красоты и сексуальности! Да, это обратная сторона медали шоу-бизнеса, но без этого индустрия не может существовать. Главное, что Загитова смелая девчонка и не боится экспериментировать.

    Надеюсь, когда-нибудь споем вместе и соединим наши жанры в космическом шоу!» – сказал Джигурда.

    • Загитова сейчас на соревнованиях не катается.
    • Она пробует себя в медийной активности.
    • Спортсменка – победительница Олимпиады 2018 года.

    Топ-10 самых красивых спортсменок России

    Алина Загитова снялась в эротической фотосессии

    Загитова выложила соблазнительные фото в лифчике и колготках

    Источник: Sport24

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