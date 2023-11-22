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Джигурда назвал самую сексуальную спортсменку России

22 ноября 2023, 18:28
7

Певец, шоумен Никита Джигурда выделил самую красивую спортсменку России.

«[Фигуристка] Алина Загитова – самая сексуальная и красивая спортсменка России! Она умница, что пробует себя в разных ипостасях – не каждая чемпионка на это способна.

Хейтеры всегда будут осуждать за откровенные фотосессии. Для меня Алина – фаворит красоты и сексуальности! Да, это обратная сторона медали шоу-бизнеса, но без этого индустрия не может существовать. Главное, что Загитова смелая девчонка и не боится экспериментировать.

Надеюсь, когда-нибудь споем вместе и соединим наши жанры в космическом шоу!» – сказал Джигурда.

  • Загитова сейчас на соревнованиях не катается.
  • Она пробует себя в медийной активности.
  • Спортсменка – победительница Олимпиады 2018 года.

Топ-10 самых красивых спортсменок России

Алина Загитова снялась в эротической фотосессии

Загитова выложила соблазнительные фото в лифчике и колготках

Источник: Sport24
Оффтоп
Комментарии (7)
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фанат джигурды
1700670455
Не соглашусь с Никитой Борисовичем. Екатерина Пипунырова круче.
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Ziklop
1700671840
она уже бывшая спортсменка, сейчас она "девочка".
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ScarlettOgusania
1700676214
Джигурду только бывшие фигуристки возбуждают)
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