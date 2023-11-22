Зарема может стать участницей Медиалиги

Глава Медиалиги Николай Осипов рассказал, что в турнир может зайти жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова.

– Женская команда – Зарема Салихова. Вроде бы она сейчас не в России. Как сейчас выстраивается диалог с бывшим членом совета директоров «Спартака»?

– Она о нас в курсе, я это знаю. От людей, которые будут находиться в руководстве этой команды, я информацию о ее возможном участии получил. Лично не общался. Не буду лукавить здесь, мы не знакомы. Но у меня нет никаких предпосылок к тому, чтобы не доверять людям, с кем я вел диалог. Если Зарема присоединится к этой команде, это будет украшением медийного футбола и профессионального футбола в целом. В целом это даст новый виток развития сумасшедших пикировок внутри соцсетей на предмет результатов матчей, высказываний одних людей по отношению к другим и так далее.

– Мне кажется, если бы она оказалась на скамейке с телефоном в прямом эфире, это было бы феноменально.

– Да, если пофантазировать: микрофон с какими-то подсказками, советами, критикой того или иного эпизода – безусловно, потрясающее зрелище.