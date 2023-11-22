Сборная Венесуэлы едва не устроила драку с полицией Перу

После матча отбора ЧМ-2026 Перу – Венесуэла, закончившегося вничью 1:1, игроки гостей хотели подойти к трибунам, чтобы поблагодарить своих болельщиков, приехавших на гостевой поединок в Лиму.
Однако местная полиция не дала венесуэльцам подойти близко. Несколько игроков бросили футболки на трибуну, а сотрудники правопорядка стали оттеснять команду в периметр поля, за рекламный щит.
В ходе возникших пререканий один полицейский попытался ударить дубинкой по руке защитника сборной Венесуэлы Науэля Феррареси. Футболисты стали еще сильнее возмущаться из-за действий сотрудников правопорядка, но до столкновения с полицией дело не дошло.
- Сборная Венесуэлы с 9 очками занимает четвертое место в южноамериканском отборе.
- Перуанцы с двумя очками занимают последнее, 10-е место.
Источник: «Бомбардир»