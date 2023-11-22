Месси объяснил решение увести Аргентину с поля перед матчем с Бразилией

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси назвал причину, почему увел команду в раздевалку перед гостевой игрой отборочного турнира ЧМ-2026 с Бразилией. До матча на стадионе начались беспорядки.

«Это был способ все успокоить. Мы видели, как полицейские избивали людей, могла случиться беда. Мы пошли в раздевалку, там узнали, как дела у наших родственников, немного разузнали обо всем. Потом вышли», – сказал Месси.

Из-за событий на трибунах и решения аргентинской команды матч начался на 27 минут позднее запланированного.

Игра проходила на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, на трибунах находились родственники некоторых аргентинских игроков.

Аргентина победила со счетом 1:0.

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