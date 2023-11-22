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    • Бразилия впервые в истории проиграла дома в отборе на ЧМ и установила свой антирекорд

    Бразилия впервые в истории проиграла дома в отборе на ЧМ и установила свой антирекорд

    Сборная Бразилии в матче отбора ЧМ-2026 с Аргентиной (0:1) потерпела первое в истории поражение на своем поле в отборочных турнирах чемпионатов мира. Оно пришлось на ее 65-ю домашнюю игру. Встреча прошла на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

    В предыдущих 64 матчах на своем поле Бразилия выиграла 51 матч и 13 встреч закончились ничьей. В этих играх команда забила 173 гола и пропустила 29. Серия тянулась с 1954 года.

    Также прошедший матч с Аргентиной стал шестым домашним в отборах ЧМ для Бразилии, в котором ей не удалось забить. В пяти предыдущих подобных случаях игры заканчивались со счетом 0:0 (с Колумбией в 2004 году, Аргентиной, Боливией и Колумбией в 2008-м, а также с Венесуэлой в 2009-м).

    Добавим, что сборная Бразилии не играла в отборах на чемпионаты мира 1930 (квалификация не проводилась), 1934, 1938 (в обоих случаях соперники отказывались от участия и матчей не было), 1950, 1962, 1966, 1974, 1998 и 2014 (автоматически квалифицировалась в финальный турнир как страна-хозяйка или действующий чемпион мира) годов.

    Также впервые в истории Бразилия проиграла три матча подряд в отборах ЧМ. До встречи с Аргентиной команда уступила Колумбии (1:2) и Уругваю (0:2).

    • В отборе ЧМ-2026 в Южной Америке Бразилия занимает шестое место с 7 очками после 6 туров.
    • В финальный турнир с этого континента напрямую выходят шесть сборных, а седьмая сыграет в межконтинентальном плей-офф, где будут разыграны две путевки на ЧМ-2026.

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    Источник: Globo

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    Сегодня, 10:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1686

      k611 2 часа назад

      Не всё коту масленица.

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