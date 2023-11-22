Португалия стала девятой сборной в истории, выигравшей все матчи в отборе на Евро

Сборная Португалии стала девятой командой, которой удалось пройти отбор в финальную часть чемпионата Европы со стопроцентным результатом по числу очков. В отборе Евро-2024 команда одержала победы в 10 встречах в группе с Словакией, Люксембургом, Исландией, Боснией и Герцеговиной и Лихтенштейном.

Ранее это удавалось Бельгии (отбор на Евро-2020, 10 побед), Италии (Евро-2020, 10), Англии (Евро-2016, 8), Германии (Евро-2012, 10), Испании (Евро-2012, 8), Франции (Евро-2004, 8 и Евро-1992, 8), Чехии (Евро-2000, 10) и СССР (Евро-1960, 2 – еще две игры были отменены из-за отказа Испании).