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    • Португалия стала девятой сборной в истории, выигравшей все матчи в отборе на Евро

    Португалия стала девятой сборной в истории, выигравшей все матчи в отборе на Евро

    Сборная Португалии стала девятой командой, которой удалось пройти отбор в финальную часть чемпионата Европы со стопроцентным результатом по числу очков. В отборе Евро-2024 команда одержала победы в 10 встречах в группе с Словакией, Люксембургом, Исландией, Боснией и Герцеговиной и Лихтенштейном.

    Ранее это удавалось Бельгии (отбор на Евро-2020, 10 побед), Италии (Евро-2020, 10), Англии (Евро-2016, 8), Германии (Евро-2012, 10), Испании (Евро-2012, 8), Франции (Евро-2004, 8 и Евро-1992, 8), Чехии (Евро-2000, 10) и СССР (Евро-1960, 2 – еще две игры были отменены из-за отказа Испании).

    • Сборная Франции в этом отборочном цикле имела возможность в третий раз в истории выиграть все матчи квалификации на ЧЕ, но ее последняя встреча с Грецией закончилась вничью 2:2.
    • Жеребьевка финальной стадии континентального первенства состоится 2 декабря.

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    Источник: «Бомбардир»

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