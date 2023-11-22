Месси прокомментировал беспорядки на трибунах перед матчем Бразилия — Аргентина

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о работе полиции перед гостевым матчем отборочного турнира ЧМ-2026 с Бразилией (1:0).
«Ситуация была плохой. Мы видели, как полицейские били людей. Опять репрессии против народа, как и во время последнего финала Кубка Либертадорес. На трибунах были семьи некоторых игроков. Футболисты больше переживали за то, что происходило на трибунах, а не фокусировались на игре. В данной ситуации она вторична», – сказал Месси.
- Начало матча было отложено из-за драки болельщиков между собой и полицией на стадионе.
- В конфликт вмешались игроки сборной Аргентины, после Лионель Месси увел команды в подтрибунное помещение.
- Матч, начало которого было запланировано на 3:30 по московскому времени, начался около 4 часов.
- Игра проходила на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.
Источник: TyC Sports