Месси прокомментировал беспорядки на трибунах перед матчем Бразилия — Аргентина

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о работе полиции перед гостевым матчем отборочного турнира ЧМ-2026 с Бразилией (1:0).

«Ситуация была плохой. Мы видели, как полиция избивала людей палками. Такой же инцидент случился на финале Кубка Либертадорес. На трибунах были семьи некоторых игроков. Футболисты больше переживали за то, что происходило на трибунах, а не фокусировались на игре. В данной ситуации она вторична», – сказал Месси.