Месси прокомментировал беспорядки на трибунах перед матчем Бразилия — Аргентина

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о работе полиции перед гостевым матчем отборочного турнира ЧМ-2026 с Бразилией (1:0).

«Ситуация была плохой. Мы видели, как полицейские били людей. Опять репрессии против народа, как и во время последнего финала Кубка Либертадорес. На трибунах были семьи некоторых игроков. Футболисты больше переживали за то, что происходило на трибунах, а не фокусировались на игре. В данной ситуации она вторична», – сказал Месси.