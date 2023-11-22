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    • Месси прокомментировал беспорядки на трибунах перед матчем Бразилия — Аргентина

    Месси прокомментировал беспорядки на трибунах перед матчем Бразилия — Аргентина

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о работе полиции перед гостевым матчем отборочного турнира ЧМ-2026 с Бразилией (1:0).

    «Ситуация была плохой. Мы видели, как полиция избивала людей палками. Такой же инцидент случился на финале Кубка Либертадорес. На трибунах были семьи некоторых игроков. Футболисты больше переживали за то, что происходило на трибунах, а не фокусировались на игре. В данной ситуации она вторична», – сказал Месси.

    • Начало матча было отложено из-за драки болельщиков между собой и полицией на стадионе.
    • В конфликт вмешались игроки сборной Аргентины, после Лионель Месси увел команды в подтрибунное помещение.
    • Матч, начало которого было запланировано на 3:30 по московскому времени, начался около 4 часов.
    • Игра проходила на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

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    Источник: TyC Sports

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