Бразилия проиграла Аргентине в матче отбора ЧМ-2026, на трибунах были беспорядки

Сборная Аргентины в гостях обыграла Бразилию в матче квалификации чемпионата мира – 2026 в южноамериканской зоне со счетом 1:0.

Единственный гол на 63-й минуте встречи забил защитник Николас Отаменди.

Начало матча было отложено из-за драки болельщиков между собой и полицией на стадионе. В конфликт вмешались игроки сборной Аргентины, после Лионель Месси увел команды в подтрибунное помещение.