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  • Бразилия проиграла Аргентине в матче отбора ЧМ-2026, на трибунах были беспорядки

Бразилия проиграла Аргентине в матче отбора ЧМ-2026, на трибунах были беспорядки

22 ноября 2023, 07:42
3

Сборная Аргентины в гостях обыграла Бразилию в матче квалификации чемпионата мира – 2026 в южноамериканской зоне со счетом 1:0.

Единственный гол на 63-й минуте встречи забил защитник Николас Отаменди.

Начало матча было отложено из-за драки болельщиков между собой и полицией на стадионе. В конфликт вмешались игроки сборной Аргентины, после Лионель Месси увел команды в подтрибунное помещение.

  • Игра проходила на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.
  • Аргентина лидирует в южноамериканском отборе с 15 очками после шести матчей.
  • Бразилия потерпела третье поражение подряд и находится на шестой позиции с семью очками.

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Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аргентина Бразилия Месси Лионель
Комментарии (3)
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моэм
1700630340
Просто отвратительная организация матча , болельщики команд были не только не отделены кордонами друг от друга . но даже перемешаны , аргентинская девушка в слезах , которой досталось и как вишенка на торте , нападение бразильской военной полиции на аргентинцев....Бразилия сорвала один матч и попыталась сорвать и этот рассчитывая на 3: 0 , когда Месси увёл команду с поля ....Бразилия заслужила поражение тем что вместо футбола в первые 55 минут просто била аргентинцев по ногам и по морде Де Поля на котором получила 2 ЖК и КК ....а Отаменди забил через минуту после промаха бразила с 3 метров ... правило действует .
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моэм
1700630786
Считаю что после двух попыток сорвать матчи с Аргентиной , Бразилия должна быть оштрафована , а стадионы дисквалифицированы на год и матчи с участием Бразилии провести должны проходить на нейтральных полях .
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BRO_football
1700635656
Вот где надо вводить Паспорт болельщика!
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