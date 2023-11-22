Бразилия проиграла Аргентине в матче отбора ЧМ-2026, на трибунах были беспорядки

Сборная Аргентины в гостях обыграла Бразилию в матче квалификации чемпионата мира – 2026 в южноамериканской зоне со счетом 1:0.
Единственный гол на 63-й минуте встречи забил защитник Николас Отаменди.
Начало матча было отложено из-за драки болельщиков между собой и полицией на стадионе. В конфликт вмешались игроки сборной Аргентины, после Лионель Месси увел команды в подтрибунное помещение.
- Игра проходила на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.
- Аргентина лидирует в южноамериканском отборе с 15 очками после шести матчей.
- Бразилия потерпела третье поражение подряд и находится на шестой позиции с семью очками.
Источник: «Бомбардир»