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    • Бразилия проиграла Аргентине в матче отбора ЧМ-2026, на трибунах были беспорядки

    Бразилия проиграла Аргентине в матче отбора ЧМ-2026, на трибунах были беспорядки

    Сборная Аргентины в гостях обыграла Бразилию в матче квалификации чемпионата мира – 2026 в южноамериканской зоне со счетом 1:0.

    Единственный гол на 63-й минуте встречи забил защитник Николас Отаменди.

    Начало матча было отложено из-за драки болельщиков между собой и полицией на стадионе. В конфликт вмешались игроки сборной Аргентины, после Лионель Месси увел команды в подтрибунное помещение.

    • Игра проходила на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.
    • Аргентина лидирует в южноамериканском отборе с 15 очками после шести матчей.
    • Бразилия потерпела третье поражение подряд и находится на шестой позиции с семью очками.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12669

      BRO_football 27 минут назад

      Вот где надо вводить Паспорт болельщика!

      1
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      Рейтинг: +2766

      моэм 1 час назад

      Считаю что после двух попыток сорвать матчи с Аргентиной , Бразилия должна быть оштрафована , а стадионы дисквалифицированы на год и матчи с участием Бразилии провести должны проходить на нейтральных полях .

      1
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      Рейтинг: +2766

      моэм 1 час назад

      Просто отвратительная организация матча , болельщики команд были не только не отделены кордонами друг от друга . но даже перемешаны , аргентинская девушка в слезах , которой досталось и как вишенка на торте , нападение бразильской военной полиции на аргентинцев....Бразилия сорвала один матч и попыталась сорвать и этот рассчитывая на 3: 0 , когда Месси увёл команду с поля ....Бразилия заслужила поражение тем что вместо футбола в первые 55 минут просто била аргентинцев по ногам и по морде Де Поля на котором получила 2 ЖК и КК ....а Отаменди забил через минуту после промаха бразила с 3 метров ... правило действует .

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