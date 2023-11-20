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    • Аршавин рассказал, философию какого топ-клуба Европы он хочет привить академии «Зенита»

    Аршавин рассказал, философию какого топ-клуба Европы он хочет привить академии «Зенита»

    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мыслями о развитии клубной академии.

    «По философии я хотел бы, чтобы мы были как «Барселона». Но для этого нужно, конечно, чтобы академия выпускала игроков.

    А для этого нужно вкладывать не только деньги, но и душу, прививать философию: что если вы пришли в «Зенит», то у вас действительно есть немифический шанс быть в главной команде», – сказал Аршавин.

    • «Зенит» набрал 30 очков в 15 турах РПЛ.
    • Петербуржцы идут на 2-м месте в таблице лиги.
    • Отставание от лидера – 2 балла.

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    Источник: «СБГ Шоу»

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    20.11.2023 15:55
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    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18156

      Garrincha58 11 часов назад

      сидя в Москве на Матче ты точно привьёшь философию Спартака, а ещё у нас в стране не рождаются игроки как в Испании и никогда не родятся у нас уже хоккеистов хороших рождается мало, а уж про футбол вообще молчу сейчас все молодые не успеют с горшка стать как им уже внушают где и как бабла срубить, но главное при этом ничего не делать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2117

      Айболид 11 часов назад

      Во , специялисты из свинарника набежали сразу .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4813

      шахта Заполярная > Айболид 6 часов назад

      И сразу завоняло - это немытые заползли.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2117

      Айболид > шахта Заполярная 6 часов назад

      Как помоешься - сообщи , я за тебя порадуюсь .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3669

      Axe111 12 часов назад

      Ясно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +576

      Napaleon Banapart 12 часов назад

      ...что если вы пришли в «Зенит», то у вас действительно есть немифический шанс быть в главной команде... А иначе.. У НАС НЕЗАМЕНИМЫХ НЕТ.. ЗА ЗАБОРОМ ОЧЕРЕДЬ...

      0
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      Рейтинг: +4813

      шахта Заполярная 12 часов назад

      Пока в Бразилии есть пальмы, где трясти, свои играть не будут. Можешь что угодно влаживать, или взять и спилить все пальмы

      1
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      Рейтинг: +19599

      paracetamol 12 часов назад

      Давай, Шава, вкладывай, ждем-с!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1444

      Номэд > paracetamol 12 часов назад

      Дурень, что он туда вложить может? Ахаха. Вся газпромовская бом.жарня - это распил госденег себе в карманы.

      2
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      ...
      Рейтинг: +4813

      шахта Заполярная > paracetamol 12 часов назад

      Одному уже вложили, до сих пор с палкой ходит

      2
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      ...
      Рейтинг: +2117

      Айболид > Номэд 11 часов назад

      У тебя погоняло твоё неправильно написано , тыж "Либэд" на самом деле .

      0
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      ...
      Рейтинг: +17540

      Алексей З > Айболид 10 часов назад

      Уб...чный , ну как объяснить . что вся низость с Питера , вырожена вами ?
      Животные не хотят обмена мнениями , а хотят срача .
      Вы твари , которых только здесь привечают, ну и Х с вами и с Бомбардиром .
      Политика сайта , вечный срач и не важно по какой причине.
      Мерзота !!!
      Я даже очень рад что спартачей здесь всё меньше , а меня банят ежедневно, за честь приму бан от длббов !!!

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      ...
      Рейтинг: +2117

      Айболид > Алексей З 10 часов назад

      Ну поплач , повизжи нацистский выкормыш .

      0
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      ...
      Рейтинг: +17540

      Алексей З > Айболид 10 часов назад

      Хсос , соси как мишка лапу !!!!!!!!!!!!!!
      Жду бана , как свободу от тварей !!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +2117

      Айболид > Алексей З 10 часов назад

      Не дождёшься ))) Лучше повизжи ещё фашня пробитая ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17540

      Алексей З 13 часов назад

      Пустой базар !
      Только в частном клубе , владелец , может что-то прививать и реализовывать.
      Как Аршавин может всё попробовать , если всё упирается в хотелки Миллера ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6627

      Питерский князь > Алексей З 13 часов назад

      Что здесь за тухлое рот открыло? У себя не пригодился к нам пришел сраться?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17540

      Алексей З > Питерский князь 13 часов назад

      Животное , не понял ,
      почему ты здесь ,твоё место у ближайшей помойки , вонь на весь сайт.
      Рожа уб...дка , фу мерзость !!!
      Жалуйтесь, я даже рад когда банят , значит в точку попал.

      2
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