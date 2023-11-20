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  • Аршавин рассказал, философию какого топ-клуба Европы он хочет привить академии «Зенита»

Аршавин рассказал, философию какого топ-клуба Европы он хочет привить академии «Зенита»

20 ноября 2023, 15:55
15

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мыслями о развитии клубной академии.

«По философии я хотел бы, чтобы мы были как «Барселона». Но для этого нужно, конечно, чтобы академия выпускала игроков.

А для этого нужно вкладывать не только деньги, но и душу, прививать философию: что если вы пришли в «Зенит», то у вас действительно есть немифический шанс быть в главной команде», – сказал Аршавин.

  • «Зенит» набрал 30 очков в 15 турах РПЛ.
  • Петербуржцы идут на 2-м месте в таблице лиги.
  • Отставание от лидера – 2 балла.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

Источник: «СБГ Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит Барселона Аршавин Андрей
Комментарии (15)
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paracetamol
1700489804
Давай, Шава, вкладывай, ждем-с!
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шахта Заполярная
1700490661
Пока в Бразилии есть пальмы, где трясти, свои играть не будут. Можешь что угодно влаживать, или взять и спилить все пальмы
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Napaleon Banapart
1700492228
...что если вы пришли в «Зенит», то у вас действительно есть немифический шанс быть в главной команде... А иначе.. У НАС НЕЗАМЕНИМЫХ НЕТ.. ЗА ЗАБОРОМ ОЧЕРЕДЬ...
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Axe111
1700492525
Ясно
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Garrincha58
1700494753
сидя в Москве на Матче ты точно привьёшь философию Спартака, а ещё у нас в стране не рождаются игроки как в Испании и никогда не родятся у нас уже хоккеистов хороших рождается мало, а уж про футбол вообще молчу сейчас все молодые не успеют с горшка стать как им уже внушают где и как бабла срубить, но главное при этом ничего не делать
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Ziklop
1700549946
ты в Питере и области создай мест в школах на 20 000 в каждом возрасте , как в Каталонии, чтоб каждый желающий ребёнок мог заниматься. глядишь тогда к 16 годам эта цифра уменьшится в два раза но зато будет из кого выбрать. сейчас в Питере в сотни раз меньше занимаются футболом.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1700598781
Философия у тебя одна гнусавый ушлепок:"ваши ожидания это ваши проблемы".И такое вот чэмэо еще на такой должности... Зенит зашквар...
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