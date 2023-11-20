Аршавин рассказал, философию какого топ-клуба Европы он хочет привить академии «Зенита»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мыслями о развитии клубной академии.

«По философии я хотел бы, чтобы мы были как «Барселона». Но для этого нужно, конечно, чтобы академия выпускала игроков.

А для этого нужно вкладывать не только деньги, но и душу, прививать философию: что если вы пришли в «Зенит», то у вас действительно есть немифический шанс быть в главной команде», – сказал Аршавин.

«Зенит» набрал 30 очков в 15 турах РПЛ.

Петербуржцы идут на 2-м месте в таблице лиги.

Отставание от лидера – 2 балла.

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