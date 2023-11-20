Аршавин рассказал, философию какого топ-клуба Европы он хочет привить академии «Зенита»

сидя в Москве на Матче ты точно привьёшь философию Спартака, а ещё у нас в стране не рождаются игроки как в Испании и никогда не родятся у нас уже хоккеистов хороших рождается мало, а уж про футбол вообще молчу сейчас все молодые не успеют с горшка стать как им уже внушают где и как бабла срубить, но главное при этом ничего не делать
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мыслями о развитии клубной академии.
«По философии я хотел бы, чтобы мы были как «Барселона». Но для этого нужно, конечно, чтобы академия выпускала игроков.
А для этого нужно вкладывать не только деньги, но и душу, прививать философию: что если вы пришли в «Зенит», то у вас действительно есть немифический шанс быть в главной команде», – сказал Аршавин.
- «Зенит» набрал 30 очков в 15 турах РПЛ.
- Петербуржцы идут на 2-м месте в таблице лиги.
- Отставание от лидера – 2 балла.