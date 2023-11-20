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    • Защитник «Зенита» Круговой: «У меня был один конкретный вариант в Европе»

    Защитник «Зенита» Круговой: «У меня был один конкретный вариант в Европе»

    Игрок «Зенита» Данил Круговой сообщил, что в прошлом к нему проявлял интерес французский клуб.

    «У каждого футболиста есть мечта там [в Европе] играть. Я не исключение.

    У меня был один конкретный вариант. Тоже, кстати, из Франции. Из какой части таблицы? Сейчас, кстати, не знаю. Давно не открывал таблицу.

    Но там не дошло до серьeзных переговоров», – сказал Круговой.

    • В этом сезоне защитник провел за «Зенит» 14 матчей и сделал 2 ассиста.
    • Его контракт с клубом истекает следующим летом.
    • Рыночная стоимость Кругового – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.11.2023 15:01
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +26

      wlad wm--google 10 часов назад

      Из таблицы какой лиги?)))

      0
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      Рейтинг: +576

      Napaleon Banapart 12 часов назад

      Проедет и по твоей улице Клермон а то и МарсЕль..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15109

      Skull_Boy 13 часов назад

      Кому ты нужен убогий лавочник

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2117

      Айболид > Skull_Boy 13 часов назад

      Сам ты крокодил (с)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17540

      Алексей З 14 часов назад

      Однообразие во всём надоедает, поэтому и хочется поиграть в Европе , мир посмотреть , сравнить для кругозора. Это нормальные желания, дело не в патриотизме , свобода выбора всегда должна быть.
      Можно пожелать удачи.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +940

      Цугундeр 14 часов назад

      Финтить надо на поле , Даня. Давно он таблицу не открывал..)
      Пока "писарем в штабе" отсидись.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +106

      VPERDIV SPARTAK 14 часов назад

      По фиг кто в таблице и на каком месте ))) да уж времена и нравы

      2
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