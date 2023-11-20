Защитник «Зенита» Круговой: «У меня был один конкретный вариант в Европе»

Игрок «Зенита» Данил Круговой сообщил, что в прошлом к нему проявлял интерес французский клуб.

«У каждого футболиста есть мечта там [в Европе] играть. Я не исключение.

У меня был один конкретный вариант. Тоже, кстати, из Франции. Из какой части таблицы? Сейчас, кстати, не знаю. Давно не открывал таблицу.

Но там не дошло до серьeзных переговоров», – сказал Круговой.