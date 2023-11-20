Защитник «Зенита» Круговой: «У меня был один конкретный вариант в Европе»

Игрок «Зенита» Данил Круговой сообщил, что в прошлом к нему проявлял интерес французский клуб.
«У каждого футболиста есть мечта там [в Европе] играть. Я не исключение.
У меня был один конкретный вариант. Тоже, кстати, из Франции. Из какой части таблицы? Сейчас, кстати, не знаю. Давно не открывал таблицу.
Но там не дошло до серьeзных переговоров», – сказал Круговой.
- В этом сезоне защитник провел за «Зенит» 14 матчей и сделал 2 ассиста.
- Его контракт с клубом истекает следующим летом.
- Рыночная стоимость Кругового – 2,5 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»