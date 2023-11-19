Стал известен лучший нападающий 1990‑х годов

Британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших нападающих 1990‑х годов.

Первое место в нем занял Роналдо. Он играл за ПСВ, «Барселону», «Интер», «Реал» и «Милан».

Топ‑10 лучших нападающих 1990‑х годов: