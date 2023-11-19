Стал известен лучший нападающий 1990‑х годов

Британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших нападающих 1990‑х годов.
Первое место в нем занял Роналдо. Он играл за ПСВ, «Барселону», «Интер», «Реал» и «Милан».
Топ‑10 лучших нападающих 1990‑х годов:
- Роналдо (Бразилия)
- Роберто Баджо (Италия)
- Габриэль Батистута (Аргентина)
- Марко ван Бастен (Нидерланды)
- Эрик Кантона (Франция)
- Деннис Бергкамп (Нидерланды)
- Ромарио (Бразилия)
- Алан Ширер (Англия)
- Христо Стоичков (Болгария)
- Оливер Бирхофф (Германия).
Источник: «Бомбардир»