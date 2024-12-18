Реакция Роналдо на присуждение Винисиусу награды The Best

Экс-игрок «Реала» и сборной Бразилии Роналдо отреагировал на присуждение Винисиусу звания лучшего футболиста 2024 года.
«Они пытались стереть тебя, мой друг, а ты станцевал на них.
Лучший игрок в мире – чернокожий бразилец», – прокомментировал Роналдо.
- Вероятно, акцент на цвете кожи Роналдо сделал ввиду регулярных расистских нападок на Винисиуса в Испании.
- Летом бразилец помог «Реалу» выиграть титул Лиги чемпионов.
- Винисиус в 2024 году стал самым дорогим игроком в мире (200 миллионов евро).