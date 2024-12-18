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    Реакция Роналдо на присуждение Винисиусу награды The Best

    Экс-игрок «Реала» и сборной Бразилии Роналдо отреагировал на присуждение Винисиусу звания лучшего футболиста 2024 года.

    «Они пытались стереть тебя, мой друг, а ты станцевал на них.

    Лучший игрок в мире – чернокожий бразилец», – прокомментировал Роналдо.

    • Вероятно, акцент на цвете кожи Роналдо сделал ввиду регулярных расистских нападок на Винисиуса в Испании.
    • Летом бразилец помог «Реалу» выиграть титул Лиги чемпионов.
    • Винисиус в 2024 году стал самым дорогим игроком в мире (200 миллионов евро).

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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