Реакция Роналдо на присуждение Винисиусу награды The Best

Экс-игрок «Реала» и сборной Бразилии Роналдо отреагировал на присуждение Винисиусу звания лучшего футболиста 2024 года.

«Они пытались стереть тебя, мой друг, а ты станцевал на них.

Лучший игрок в мире – чернокожий бразилец», – прокомментировал Роналдо.